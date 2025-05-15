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14.05.2025, 20:44

Почему стоит есть бананы каждый день

Новости Мира 0 440

Нутрициолог Мария Клетанина рекомендует включить бананы в ежедневный рацион. Этот фрукт не только улучшает настроение, но и поддерживает здоровье сердца, обеспечивает энергией и способствует пищеварению. Однако важно соблюдать умеренность в потреблении, сообщает Lada.kz со сылкой на  Zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Многие избегают бананов из-за их калорийности, однако нутрициолог Мария Клетанина утверждает, что этот фрукт заслуживает места в ежедневном рационе. Вот семь причин, почему стоит есть бананы каждый день:

1. Повышают настроение
Бананы содержат триптофан — аминокислоту, которая превращается в серотонин, известный как "гормон счастья". Это помогает снижать уровень стресса и улучшать общее самочувствие.

2. Поддерживают здоровье сердца
Высокое содержание калия в бананах способствует нормализации артериального давления и поддержанию сердечно-сосудистой системы.

3. Обеспечивают энергией
Бананы являются отличным источником быстрых углеводов, клетчатки и пищевых волокон, что делает их идеальным перекусом перед физической активностью или в течение дня.

4. Легко усваиваются
Благодаря отсутствию грубой клетчатки, бананы легко перевариваются и подходят даже людям с чувствительным желудком или в период восстановления после болезни.

5. Дают чувство сытости
Несмотря на калорийность, бананы обладают высоким индексом насыщения, позволяя дольше чувствовать себя сытым и контролировать аппетит.

6. Заменяют сахар и муку
Бананы можно использовать в качестве натурального подсластителя или заменителя муки в рецептах, особенно во время диеты или поста. Они отлично подходят для приготовления смузи и десертов.

7. Содержат полезный крахмал
Незрелые бананы богаты резистентным крахмалом, который улучшает пищеварение, не вызывает резких скачков уровня сахара в крови и служит питательной средой для полезной микрофлоры кишечника.

Таким образом, бананы — это не только вкусный, но и полезный продукт, который при умеренном потреблении может принести значительную пользу организму.

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