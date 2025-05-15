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15.05.2025, 09:19

В Англии кошка выжила в ловушке, питаясь пивом

Новости Мира 0 396

В Англии кошка попала в ловушку и выжила, питаясь насекомыми, грызунами и пивом, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

В Англии 11-летняя персидская кошка по кличке Лея провела 23 дня в ловушке в подполье дома соседей, пишет Daily Mail.

После того как хозяева обнаружили исчезновение питомца, они разместили объявления о пропаже и обратились к специалисту по поиску животных. Однако найти кошку удалось лишь спустя более трёх недель – соседи случайно услышали мяуканье из-под пола и приняли решение вскрыть часть покрытия.

Лею обнаружили в техническом подполье, куда она, по всей видимости, попала во время ремонтных работ. Из-за шума стройки никто ранее не заметил животное. Рядом с кошкой находилась полупустая банка французского лагера. Предполагается, что за время нахождения в замкнутом пространстве Лея утоляла жажду пивом и конденсатом с труб, а в качестве пищи ей служили насекомые и мелкие грызуны.

По словам хозяйки кошки, за время заточения Лея потеряла около трети своего веса. Тем не менее ветеринарная помощь не потребовалась – животное чувствует себя удовлетворительно.

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