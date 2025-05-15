Блогера Гусейна Гасанова объявили в розыск

МВД России объявило в розыск популярного блогера Гусейна Гасанова по делу о легализации денежных средств в особо крупном размере, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото с сайта baku.ws

Популярный российский блогер Гусейн Гасанов, известный по YouTube-каналу с аудиторией более 1,56 миллиона подписчиков, объявлен в розыск. По данным МВД РФ, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 174, часть 4 УК РФ – «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых преступным путём, в особо крупном размере». Санкции по данной статье предусматривают наказание до семи лет лишения свободы.

Согласно информации Telegram-канала Mash, материалы уголовного дела поступили в Чертановский районный суд города Москвы 23 апреля 2025 года. По итогам рассмотрения суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. После вынесения решения Гусейн Гасанов был официально объявлен в федеральный розыск.

Известно, что с 2024 года блогер не проживает на территории России. По данным СМИ, он покинул страну и на текущий момент находится в Азербайджане.

В июне 2024 года к Гасанову возникли претензии со стороны Федеральной налоговой службы. Московское отделение ФНС подало иск о взыскании задолженности почти на 145 миллионов рублей. Впоследствии счета компаний, связанных с блогером, включая предприятия в сфере ресторанного бизнеса и доставки еды, были заблокированы.