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15.05.2025, 11:03

Вакансия с «бонусом» рассмешила пользователей Сети

Новости Мира 0 332

В Китае бурную реакцию вызвало объявление о вакансии, где в числе преимуществ указаны странные «привилегии», передает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Необычное объявление о приеме на работу, размещённое в Китае 29 апреля, вызвало активное обсуждение в социальных сетях и в СМИ. Как передает Tengri Life со ссылкой на South China Morning Post (SCMP), резонанс возник из-за перечня нестандартных «бонусов», предложенных работодателем.

Вакансия, опубликованная на популярном ресурсе Workplace Slackers, на который подписаны почти 4,4 миллиона человек, предлагает соискателям работу по обработке заказов. От кандидатов требуется уверенное владение Excel, внимательность к деталям и наличие профессионального опыта. График составляет 8 часов в день с перерывом на обед: с 9:00 до 18:00 или с 13:00 до 22:00. На период испытательного срока работодатель предлагает оплату в размере 4 000 юаней – это около 290 тысяч тенге по текущему курсу. Выходные – четыре дня в месяц, а работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере.

Особое внимание пользователей привлекли перечисленные «бонусы», среди которых значатся бесплатный доступ к туалету, бесплатное пользование лифтом, а также отсутствие платы за электричество в случае переработки. Кроме того, компания обещает тимбилдинги, вечерний чай, ночные перекусы и прибавку к зарплате в размере 100 юаней (около 7 тысяч тенге) после года непрерывной работы.

Как отмечает SCMP, бурная реакция на вакансию связана с общей ситуацией на рынке труда в Китае. В стране сохраняется высокая конкуренция за рабочие места: низкие зарплаты, длительные переработки, ограниченные социальные гарантии и случаи дискриминации по возрасту. Во многих компаниях до сих пор распространена практика «9-9-6» – работа с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю. Особенно сложно приходится молодёжи: в 2025 году на рынок труда в Китае выходит более 12 миллионов выпускников, при этом количество доступных вакансий остаётся ограниченным.

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