Признаки токсичного человека назвала психолог

Практикующий психолог Елизавета Лазарева рассказала, как распознать токсичное поведение и уберечься от негативного влияния со стороны таких людей, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru .

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Токсичное поведение может незаметно отравлять эмоциональное состояние окружающих, вызывая стресс, раздражение и чувство вины. Об этом в интервью Lenta.ru рассказала практикующий психолог и преподаватель Московского института психологии Елизавета Лазарева. Специалист перечислила характерные признаки токсичных людей и дала рекомендации, как защититься от их манипуляций.

По словам психолога, после общения с токсичными людьми человек зачастую чувствует внутренний дискомфорт: усталость, тревожность или раздражение. Это сигнал, на который стоит обратить внимание. Лазарева советует прислушиваться к себе и анализировать, с кем именно возникают подобные ощущения.

К числу основных признаков токсичности эксперт отнесла склонность видеть мир в мрачных красках. Такие люди в разговоре зацикливаются на негативе, постоянно обсуждают неудачи и игнорируют положительные моменты. В результате создаётся общее чувство безысходности и уныния.

Также тревожным сигналом является частое использование сарказма и отсутствие настоящего чувства юмора. Лазарева отметила, что токсичные люди вместо сближения с другими через смех, используют язвительные шутки, направленные против окружающих. При этом сами не переносят, когда в их адрес звучит ответная колкость.

Кроме того, они часто проявляют подозрительность и мнительность. Такие личности склонны искать скрытые смыслы в словах других, воспринимать любые замечания как критику и долго помнят обиды, даже если они не были нанесены намеренно.

Отдельное внимание специалист уделила склонности к манипуляциям. По её словам, токсичные люди нередко играют на эмоциях других, вызывая чувство вины или жалость. Их цель – подчинить человека, сделать его удобным. При этом манипуляции могут быть как осознанными, так и непреднамеренными.

Токсичное поведение также проявляется в обесценивании достижений и чувств других людей. На публике такие люди часто ведут себя дружелюбно, но за спиной обсуждают и критикуют. Они склонны формировать вокруг себя «свиту» – тех, кто их поддерживает, помогает решать их проблемы и эмоционально подпитывает.

Кроме того, они часто используют роль жертвы, чтобы вызывать жалость и избегать ответственности. По словам Лазаревой, такие люди всегда «страдают», что позволяет им манипулировать вниманием и избегать критики.

Чтобы защититься от токсичного воздействия, психолог рекомендует выстраивать чёткие личные границы, избегать участия в эмоциональных манипуляциях, не поддаваться чувству жалости или вины и, по возможности, минимизировать общение с подобными людьми.