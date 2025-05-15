На Temu массово подают в суд: названы причины

Против китайского онлайн-маркетплейса Temu поданы групповые иски в США и Канаде – компанию подозревают в незаконном сборе и передаче персональных данных, передает Lada.kz со ссылкой на Информбюро .

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В Соединённых Штатах Америки продолжается волна судебных разбирательств против китайского маркетплейса Temu. Юридическая компания Potter Handy, LLP ведёт набор истцов для участия в коллективном иске против PDD Holdings, которой принадлежит Temu. Поводом для обращения в суд стало подозрение в шпионаже и несанкционированной передаче персональных данных пользователей третьим лицам.

В иске указывается, что Temu нарушает положения, касающиеся сбора и обработки личной информации. Это не первый случай, когда жители США выражают недовольство действиями китайской платформы. Ещё в 2023 году аналогичные жалобы начали рассматриваться в судах штатов Иллинойс и других. Тогда пользователи утверждали, что стали получать нежелательные рекламные рассылки от микрофинансовых организаций и интернет-магазинов, с которыми ранее не взаимодействовали. Поток спама, по их словам, совпал с недавними покупками через Temu.

Параллельно аналогичный иск готовится и в Канаде. Граждан призывают присоединиться к коллективному обращению, если они считают, что их персональные данные могли быть использованы без их согласия.

Ситуация обострилась после публикации отчёта американской исследовательской компании Grizzly Research, специализирующейся на анализе цифровых рисков. По результатам полной проверки приложения Temu, эксперты пришли к выводу, что оно обладает признаками «агрессивного вредоносного и шпионского программного обеспечения». Согласно данным отчета, приложение якобы содержит скрытые функции, позволяющие осуществлять эксфильтрацию данных – сбор и передача информации без ведома пользователя.

Специалисты утверждают, что Temu может получать доступ к сообщениям, контактам, электронной почте, а также включать микрофон и камеру устройства, не уведомляя владельца. В отчёте также говорится, что приложение может считывать геолокацию и собирать биометрические данные, включая отпечатки пальцев, параметры лица и образцы голоса.

В компании Temu эти обвинения решительно отрицают. Представители заявили, что их методы обработки персональных данных полностью соответствуют международным стандартам, а все детали изложены в официальной политике конфиденциальности. Также в Temu подчеркнули, что намерены защищать свою репутацию и интересы в судебных инстанциях.

На текущий момент все поданные коллективные иски против Temu находятся в стадии рассмотрения. Суды пока не вынесли окончательных решений ни по одному из дел.