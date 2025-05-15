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15.05.2025, 15:38

Когда Zara вернется в Россию

Новости Мира 0 249

Вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева назвала сроки возвращения бренда Zara в Россию, передает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.  

Фото с сайта объясняем.рф
Фото с сайта объясняем.рф

По словам Zara Наталии Кермедчиевой, популярный международный бренд одежды, вряд ли сможет возобновить свою деятельность в России раньше 2027 года.

Она объяснила, что теоретически возвращение бренда возможно, однако для этого требуется полная отмена действующих санкций, а также последующие переговоры с собственниками площадей, ремонтные работы и передача помещений. «Я считаю, что это произойдет не ранее 2027 года, а более вероятный сценарий – 2029 год», - отметила она. Кроме того, как подчеркнула Кермедчиева, многое будет зависеть от условий, которые предложит российское государство для международных компаний, ранее ушедших с рынка.

Эксперт также напомнила, что с 2022 года количество магазинов Zara сократилось примерно на 35%. Несмотря на это, компания по-прежнему остаётся одной из крупнейших сетей в мире. Она добавила, что сегодня нельзя с уверенностью утверждать, что бренд решит вернуться напрямую – не исключено, что это произойдёт через партнёрские схемы, которые зачастую оказываются не самыми эффективными. Важным фактором, по её мнению, станет и уровень покупательской способности в стране, особенно на фоне повышения среднего чека Zara в мире и усиленной дифференциации бренда от других марок группы Inditex, таких как Bershka и Stradivarius.

Испанский холдинг Inditex, владеющий брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho, приостановил деятельность более 500 магазинов в России в марте 2022 года – на фоне начала военных действий в Украине. В октябре того же года компания объявила о продаже своего бизнеса на российском рынке группе Daher.

Inditex была основана испанским предпринимателем Амансио Ортегой и на сегодняшний день управляет более чем 7 тысячами магазинов в 100 странах мира.

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