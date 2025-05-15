Какую опасность для здоровых людей таит в себе рыбий жир

Добавки с омега-3 жирными кислотами могут быть небезопасны при бесконтрольном приеме, особенно у здоровых людей. Об этом сообщил биолог Алексей Москалев, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru .

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Доктор биологических наук Алексей Москалев предупредил о потенциальном вреде употребления рыбьего жира в виде пищевых добавок с омега-3 жирными кислотами. В интервью изданию KP.RU он рассказал, что в определённых случаях такие препараты могут представлять опасность, особенно для здоровых людей.

Москалев сослался на научные исследования, которые показали, что у людей без сердечно-сосудистых заболеваний при приеме омега-3 увеличивался риск фибрилляции предсердий. В то же время у пациентов, уже имеющих заболевания сердца, добавки с омега-3, напротив, снижали вероятность прогрессирования болезни и летального исхода.

По словам биолога, подобные результаты могут быть связаны с высокой дозировкой жирных кислот в составе добавок, а также с их формой. В частности, он отметил, что нередко в биологически активных добавках омега-3 содержится в форме этиловых эфиров, которые хуже усваиваются организмом и способны повышать уровень «плохого» холестерина.

Кроме того, Москалев подчеркнул важность баланса между двумя основными видами омега-3 жирных кислот – эйкозапентаеновой и докозагексаеновой. По его словам, избыток последней может нейтрализовать положительное действие первой, что сводит на нет потенциальную пользу добавок.

Учитывая отсутствие единого мнения в научном сообществе относительно дозировки и форм омега-3, эксперт рекомендовал проявлять осторожность при приёме таких средств, особенно в профилактических целях без консультации с врачом.