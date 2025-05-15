Врач рассказала о вредных и странных пристрастиях беременных женщин

Некоторые беременные испытывают тягу к вредным веществам, что может нанести серьёзный вред здоровью матери и плода, передает Lada.kz со ссылкой на News.ru .

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Акушер-гинеколог Нино Какучая в беседе с изданием «Вечерняя Москва» рассказала о наиболее необычных и потенциально опасных пристрастиях, которые могут возникать у женщин во время беременности. По её словам, в некоторых случаях будущие мамы начинают употреблять в пищу гуталин или вдыхать запахи химических веществ.

Увлечение гуталином оказывает токсическое воздействие на плод, он не усваивается желудком, а те вещества, которые поступают вместе с ним в организм, не несут никакой пользы ни для мамы, ни для малыша, - предупредила Какучая.

В частности, вещества, содержащиеся в гуталине, не несут никакой пользы, но при этом могут спровоцировать поражение клеток крови и нарушить процесс транспортировки железа.

Кроме того, как отметила Какучая, вдыхание или употребление подобных веществ увеличивает риск нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта, включая развитие реактивного панкреатита.