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15.05.2025, 18:29

Популярный мем в России признали экстремистской символикой

Новости Мира 0 226

Мем с лягушонком Пепе в радужном парике признали символикой запрещенного экстремистского движения ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), говорится в карточке суда, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру.

Иллюстрация из открытых источников
Иллюстрация из открытых источников

В Новгородской области суд признал изображение лягушонка Пепе в радужном парике символикой запрещённого на территории РФ экстремистского и террористического международного движения ЛГБТ. Об этом говорится в карточке судебного дела, рассмотренного в отношении местного жителя Георгия Резанкова.

Согласно материалам дела, поводом для привлечения к ответственности стали две фотографии, размещённые Резанковым в личном альбоме на платформе «ВКонтакте». Участковый, составивший протокол, указал, что на одной из фотографий изображён персонаж Пепе с шестицветным париком, который был расценён как символ ЛГБТ-движения, а на другой – историческое фото немецких социалисток Клары Цеткин и Розы Люксембург, на котором также присутствует радужный флаг.

Сам Резанков вину не признал, отметив, что не имел умысла на демонстрацию запрещённой символики. Он пояснил, что изображение лягушонка в парике – это интернет-мем о клоуне Пепе, известный также как Хонклер, и не связан с деятельностью ЛГБТ. Кроме того, он подчеркнул, что изображения были добавлены в альбом ещё в 2020 году, до того, как ЛГБТ-движение было официально признано экстремистским на территории России.

Несмотря на это, суд пришёл к выводу, что в действиях Резанкова имело место длящееся правонарушение, поскольку он не удалил изображения после вступления соответствующего запрета в силу. В результате мужчине был назначен административный штраф в размере 1 500 рублей.

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