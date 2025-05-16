Как носить любимую обувь без боли: советы по выбору и уходу

Даже красивые туфли или удобные на первый взгляд кроссовки могут вызывать боль и отёки, если не учитывать особенности стопы и не следовать простым правилам комфорта, передает Lada.kz со ссылкой на News.ru .

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Многие сталкиваются с ситуацией, когда новая обувь, будь то элегантные туфли или спортивные кроссовки, уже через пару часов превращается в источник дискомфорта. Однако, как утверждают специалисты, причина боли и отёков кроется не только в высоте каблука, но и в неправильном подборе модели и материала.

Обувь с узким носом может сдавливать пальцы, вызывая мозоли и деформации, а плоская подошва без поддержки свода стопы со временем приводит к развитию плоскостопия. Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется примерять обувь именно вечером, когда ноги слегка отекают – так легче подобрать правильный размер.

Оптимальный выбор – модели из мягкой натуральной кожи, которая адаптируется под форму стопы. Любительницам каблуков стоит обратить внимание на обувь с платформой, так как она помогает равномерно распределить нагрузку и снижает риск усталости ног. Для ежедневной носки полезно использовать ортопедические стельки – они не только повышают комфорт, но и предотвращают развитие косточек и других деформаций стопы.

Важно также не забывать об уходе за ногами. Регулярные ванночки с морской солью, массаж ступней с помощью теннисного мячика и увлажнение кожи способствуют улучшению кровообращения, расслабляют мышцы и делают кожу мягкой. Уже через месяц таких несложных процедур можно заметить значительное улучшение состояния ног.