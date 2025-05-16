Стали известны имена самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2025 году

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг спортсменов с самыми высокими доходами, в котором первое место занял португальский футболист Криштиану Роналду, передает Lada.kz со ссылкой на Вечернюю Москву.

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Португальский нападающий Криштиану Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии Forbes в 2025 году. По данным издания, за последние 12 месяцев его совокупный доход составил 275 миллионов долларов США. Основную часть этой суммы футболист заработал, выступая за клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

На втором месте в рейтинге оказался американский баскетболист Стефен Карри с доходом в 156 миллионов долларов.

Третью позицию занял британский профессиональный боксер Тайсон Фьюри, заработавший 146 миллионов долларов за отчетный период.

Согласно данным Forbes, суммарный доход 50 самых высокооплачиваемых спортсменов мира достиг 4,23 миллиарда долларов. Этот показатель отражает продолжающийся рост финансового влияния спорта на мировой экономике.

Кроме того, Forbes представил и список самых высокооплачиваемых глав правительств, основываясь на данных платформы Political Salaries. Первую строчку занял премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг с годовым доходом порядка 1,69 миллиона долларов. Экс-президент США Джо Байден оказался на четвертой позиции с заработной платой в 400 тысяч долларов. Президент Российской Федерации Владимир Путин в этом рейтинге занимает 28-е место.