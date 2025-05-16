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16.05.2025, 09:33

Почему томатный сок так популярен среди авиапассажиров?

Новости Мира 0 431

Популярность томатного сока среди авиапассажиров объясняется физиологическими особенностями восприятия вкуса на высоте, передает Lada.kz со ссылкой на TengriTravel.

Фото с сайта magicwaters.ru
Фото с сайта magicwaters.ru

Во время авиаперелётов многие пассажиры отдают предпочтение томатному соку – и это вовсе не странность, а вполне объяснимое явление. Причины такого выбора кроются в изменениях, которые происходят с человеческим организмом на большой высоте.

Как меняется вкус на высоте

На высоте около 10 тысяч метров давление в салоне самолёта становится ниже, а уровень влажности воздуха заметно падает. Это приводит к снижению чувствительности вкусовых рецепторов, особенно к сладкому и солёному. Однако восприятие умами – так называемого «пятого вкуса», который характеризуется как пикантный или бульонный – в таких условиях, напротив, усиливается.

Томатный сок как раз является богатым источником вкуса умами. Именно поэтому во время полёта его вкус кажется более насыщенным и выразительным, чем на земле. В обычных условиях он может показаться слишком резким или кисловатым, но на высоте он воспринимается совершенно иначе – как сбалансированный и даже приятный.

Внимание в соцсетях

На популярность напитка в небе обратил внимание и стюард авиакомпании KLM Майкл де Вос. В коротком видео в TikTok он назвал томатный сок «культовым напитком на борту» и сообщил, что ежедневно по всему миру пассажиры выпивают порядка одного миллиона литров этого сока.

Польза для здоровья

Кроме приятного вкуса, томатный сок обладает и полезными свойствами. В нём содержится витамин C, калий, а также антиоксиданты и ликопин – вещества, способствующие укреплению иммунной системы. Эти компоненты помогают организму справляться со стрессом и неблагоприятными условиями полёта, такими как сухой воздух и снижение давления.

Таким образом, неожиданное желание выпить томатный сок на борту – это не каприз, а закономерная реакция организма на высоту.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
На заметку чиновникам. Томатный сок на бортах авиалайнеров надо сделать платным на законодательном уровне и чтобы деньгу поступали в казну.
16.05.2025, 06:04
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