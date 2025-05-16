Врач рассказала, к чему может привести резкий отказ от спорта

Регулярные тренировки приносят организму пользу, но резкое прекращение занятий может спровоцировать депрессию и набор веса, предупреждает специалист, передает Lada.kz со ссылкой на News.ru .

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Любители активного образа жизни рискуют столкнуться с неприятными последствиями, если внезапно прекратят заниматься спортом. О деталях рассказала заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Светлана Малиновская.

По словам врача, интенсивные физические нагрузки полезны лишь при соблюдении меры. Со временем организм адаптируется к тренировкам и становится более выносливым. Это требует постепенного увеличения нагрузки, чтобы сохранить эффективность занятий. Однако важно помнить, что чрезмерное увлечение спортом может привести к зависимости.

Малиновская отметила, что у человека, привыкшего к постоянным тренировкам, при их резкой отмене может появиться чувство подавленности, вплоть до развития депрессивного состояния. Организм, адаптированный к физической активности, в случае её отсутствия может отреагировать негативно – в частности, начнётся набор веса.

Она также напомнила, что одними из наиболее подходящих форм физической активности являются ходьба, бег трусцой и езда на велосипеде. Кроме того, эффективными считаются плавание и занятия аэробикой.

Для пожилых людей врач рекомендует умеренные силовые тренировки. Такие нагрузки помогают предотвратить потерю мышечной массы и поддерживать мышечный тонус.