18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
509.51
570.6
6.3
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.05.2025, 11:40

Магнитные бури накроют Землю 17 и 18 мая

Новости Мира 0 460

В ближайшие выходные на планете ожидается усиление геомагнитной активности из-за роста скорости солнечного ветра, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Иллюстрация с сайта baku.ws
Иллюстрация с сайта baku.ws

Согласно прогнозу специалистов, 17 и 18 мая 2025 года на Земле ожидается ухудшение геомагнитной обстановки.

Причиной усиления магнитной активности учёные называют рост скорости солнечного ветра, вызванный появлением крупной корональной дыры на поверхности Солнца. В ИКИ РАН отмечают, что это уже не первый подобный случай с начала года.

По словам специалистов, ещё несколько дней назад корональная дыра располагалась значительно ниже солнечного экватора, и расчёты показывали, что поток солнечного ветра пройдёт мимо орбиты планет. Однако за последние сутки-двое область, занимаемая этой дырой, заметно расширилась вверх. В случае, если ситуация на Солнце не изменится в ближайшее время, быстрый поток солнечного ветра достигнет Земли уже в субботу, 17 мая.

Предварительные расчёты показывают, что ожидаемая скорость солнечного ветра будет достаточной для формирования геомагнитных бурь на уровне от 1 до 2 баллов по 5-балльной шкале. При этом не исключён сценарий, при котором активность возрастёт до уровня 3.

Суммарная продолжительность нестабильной геомагнитной обстановки может составить от 4 до 5 суток.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0
Грузия ответила на сообщения о депортации казахстанцев: что происходитНовости Казахстана
28.04.2025, 20:28 0

Последние комментарии

< >
В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации
Имярек → На кол посадить, ублюдка
В Казахстане женщина получила шестизначный штраф за букет и клубнику
golden tulip → Смешно. Влетела за ягоды. А миллиардами тырят и дают взятки и все у них на мази
Уличный мордобой в Мангистау: отец снимал драку сына и заплатит штраф
fox1167 → "на отца составлен административный протокол"-----Всё правильно! Но если бы другой отец дал шапалак этому отцу--было бы вааааще супер!
В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации
Santa → Бесспорно 100% вина водителя, но надо также учить пешеходов, чтобы не просто пёрли как по красной дорожке, а обязательно убедились что их видят водители и машина останавливается.
Еще одна дорога станет платной с 24 мая 2025 года
Aqtau_2023 → Платная она будет для всего транспорта или только для грузовых.