Магнитные бури накроют Землю 17 и 18 мая

В ближайшие выходные на планете ожидается усиление геомагнитной активности из-за роста скорости солнечного ветра, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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Согласно прогнозу специалистов, 17 и 18 мая 2025 года на Земле ожидается ухудшение геомагнитной обстановки.

Причиной усиления магнитной активности учёные называют рост скорости солнечного ветра, вызванный появлением крупной корональной дыры на поверхности Солнца. В ИКИ РАН отмечают, что это уже не первый подобный случай с начала года.

По словам специалистов, ещё несколько дней назад корональная дыра располагалась значительно ниже солнечного экватора, и расчёты показывали, что поток солнечного ветра пройдёт мимо орбиты планет. Однако за последние сутки-двое область, занимаемая этой дырой, заметно расширилась вверх. В случае, если ситуация на Солнце не изменится в ближайшее время, быстрый поток солнечного ветра достигнет Земли уже в субботу, 17 мая.

Предварительные расчёты показывают, что ожидаемая скорость солнечного ветра будет достаточной для формирования геомагнитных бурь на уровне от 1 до 2 баллов по 5-балльной шкале. При этом не исключён сценарий, при котором активность возрастёт до уровня 3.

Суммарная продолжительность нестабильной геомагнитной обстановки может составить от 4 до 5 суток.