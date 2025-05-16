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16.05.2025, 12:51

Медик рассказал о первых симптомах инсульта

Новости Мира 0 1 234

Повышенное давление, стрессы и вредные привычки существенно увеличивают риск инсульта, но заболевание можно распознать по ряду характерных признаков, сообщил хирург Александр Умнов, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото с сайта apollohospitals.com
Фото с сайта apollohospitals.com

О ранних признаках инсульта и мерах его профилактики рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По словам специалиста, в группу риска входят люди с артериальной гипертензией, гиперхолестеринемией, нарушениями свёртываемости крови и патологией печени.

Умнов отметил, что риск развития инсульта также возрастает у тех, кто регулярно сталкивается с сильным стрессом и злоупотребляет курением. Приём антикоагулянтов, по его словам, особенно в случае неконтролируемого применения, увеличивает вероятность инсульта геморрагического типа.

Как пояснил врач, к первым симптомам инсульта относится резкий скачок артериального давления – показатели могут достигать 160-200 мм рт. ст. Также возможны нарушения нервно-мышечной проводимости, проявляющиеся в ослаблении мышц на одной стороне тела.

По его словам, к характерным признакам инсульта также относятся:

  • нарушение речи;
  • опущение века и частичный парез лицевых мышц;
  • специфическое дыхание, напоминающее движение паруса со стороны поражения;
  • невозможность крепко сжать кисть на пострадавшей стороне;
  • недержание мочи и кала из-за дисфункции нервной системы.

Для профилактики инсульта Умнов советует исключить провоцирующие факторы – ограничить употребление алкоголя, отказаться от курения, избегать стрессов и вредной пищи. Кроме того, при наличии склонности к тромбообразованию врач рекомендует приём антиагрегантов– препаратов, препятствующих склеиванию тромбоцитов.

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