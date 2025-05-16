Трагически погибла актриса, сыгравшая в фильме «Москва слезам не верит»

Елену Земляникину сбил мотоциклист на пешеходном переходе в Москве – от полученных травм актриса скончалась на месте, передает Lada.kz со ссылкой на Вечернюю Москву .

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Как пишет издание со ссылкой на Комсомольскую правду, в Москве в результате дорожно-транспортного происшествия погибла актриса Елена Земляникина. Трагедия произошла 16 мая на пересечении проспекта Вернадского и улицы Кравченко. По информации издания, женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда её на высокой скорости сбил мотоциклист.

Удар оказался настолько сильным, что актриса получила множественные травмы, несовместимые с жизнью. Медики, прибывшие на место происшествия, не смогли её спасти.

О трагедии сообщила телеведущая Екатерина Стриженова. По её словам, погибшая была сестрой её супруга – режиссёра и актёра Александра Стриженова. Екатерина отметила, что в день гибели Елена Земляникина спешила в институт, где вела занятия со студентами. Она выразила соболезнования от имени всей семьи и назвала произошедшее огромной утратой.

Источники, близкие к семье актрисы, сообщили, что отпевание состоится 17 мая в 11:00 в храме Архангела Михаила и Марии Египетской в московском районе Братеево.

Елена Земляникина окончила Школу-студию МХАТ в 1981 году. После этого работала в театре, сыграв в спектаклях «Детский мир» (1982), «Героини пьес Островского» (1983) и «Конец бабьего лета» (1983). Зрителям она также известна по ролям в кино — в частности, в фильмах «Москва слезам не верит», «Время собирать камни» и других.