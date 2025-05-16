Жара заставила узбекистанца прибегнуть к необычному тюнингу автомобиля

В Узбекистане водитель нашел нестандартный способ борьбы с жарой, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

Фото: Upl.uz

В Узбекистане один из владельцев автомобиля Damas привлек внимание общественности благодаря необычному подходу к проблеме жары. Он оснастил свой автомобиль бытовым кондиционером, предназначенным для использования в жилых помещениях, передает Upl.uz.

По имеющейся информации, водитель закрепил внешний блок кондиционера на багажнике автомобиля и успешно подключил устройство к электропитанию. Таким образом, он сумел обеспечить комфортную температуру внутри салона, несмотря на высокие температурные показатели, характерные для региона.

Подобная доработка вызвана тем, что стандартная комплектация автомобилей Damas не предусматривает наличия системы кондиционирования.