Американскому баскетболисту грозит смертная казнь в Индонезии

Джареду Шоу, игроку индонезийского баскетбольного клуба, может грозить смертная казнь за попытку ввоза марихуаны из Таиланда, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото с сайта championat.ru

Американский баскетболист Джаред Шоу, выступающий за клуб «Тангеранг Хоукс», оказался в центре уголовного разбирательства в Индонезии. Как сообщает местное издание Merdeka, спортсмен был задержан по обвинению в контрабанде наркотиков.

Согласно данным правоохранительных органов, в международном аэропорту Сукарно-Хатта были изъяты 20 посылок с конфетами, содержащими почти 870 граммов марихуаны. Позже Шоу был арестован в своей квартире.

Индонезийская полиция предполагает, что баскетболист планировал распространять наркотические вещества среди других спортсменов. Однако сам Джаред Шоу сообщил, что использовал конфеты исключительно в личных целях – для снятия стресса и расслабления после тренировок. По его словам, он приобрёл их у знакомого в Таиланде.

В отношении Шоу выдвинуты обвинения по статьям, связанным с незаконным ввозом, хранением и распространением наркотиков. В соответствии с законодательством Индонезии, при доказательстве вины спортсмену может быть назначено одно из самых суровых наказаний – смертная казнь. В качестве альтернативы возможны пожизненное заключение или тюремный срок до 20 лет.