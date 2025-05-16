Американскому баскетболисту грозит смертная казнь в Индонезии

Джареду Шоу, игроку индонезийского баскетбольного клуба, может грозить смертная казнь за попытку ввоза марихуаны из Таиланда, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Американский баскетболист Джаред Шоу, выступающий за клуб «Тангеранг Хоукс», оказался в центре уголовного разбирательства в Индонезии. Как сообщает местное издание Merdeka, спортсмен был задержан по обвинению в контрабанде наркотиков.
Согласно данным правоохранительных органов, в международном аэропорту Сукарно-Хатта были изъяты 20 посылок с конфетами, содержащими почти 870 граммов марихуаны. Позже Шоу был арестован в своей квартире.
Индонезийская полиция предполагает, что баскетболист планировал распространять наркотические вещества среди других спортсменов. Однако сам Джаред Шоу сообщил, что использовал конфеты исключительно в личных целях – для снятия стресса и расслабления после тренировок. По его словам, он приобрёл их у знакомого в Таиланде.
В отношении Шоу выдвинуты обвинения по статьям, связанным с незаконным ввозом, хранением и распространением наркотиков. В соответствии с законодательством Индонезии, при доказательстве вины спортсмену может быть назначено одно из самых суровых наказаний – смертная казнь. В качестве альтернативы возможны пожизненное заключение или тюремный срок до 20 лет.
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