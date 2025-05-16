В России могут запретить продавать газировку подросткам

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец выступила с инициативой законодательно ограничить продажу сладкой газировки несовершеннолетним, передает Lada.kz со ссылкой на Life.ru .

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В России обсуждается возможность введения запрета на продажу газированных безалкогольных напитков детям и подросткам. С подобным предложением выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец. По её мнению, регулярное употребление таких напитков наносит серьёзный вред здоровью несовершеннолетних.

Свою позицию Волынец изложила в официальном обращении, направленном председателю комитета Государственной думы по охране здоровья Сергею Леонову, а также члену комитета по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Нине Останиной. Документ оказался в распоряжении издания «Абзац».

Считаю, что введение запрета на продажу сильногазированных безалкогольных сахаросодержащих напитков детям до 18 лет является весьма оправданным шагом в целях защиты здоровья и благополучия детей, - подчеркнула Волынец.

По её словам, в составе таких напитков содержатся искусственные красители, ароматизаторы и консерванты, которые могут вызывать у подростков целый ряд заболеваний.

Ирина Волынец уверена, что потребление газировки способствует развитию ожирения, нарушений обмена веществ, а также увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Кроме того, по её словам, эти напитки негативно влияют на состояние зубов и костей у подрастающего поколения.