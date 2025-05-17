Назван малоизвестный симптом рака

Врач из Великобритании рассказал, что расстройство сумеречного зрения может быть признаком рака кожи – этот симптом остаётся малозаметным даже для медиков, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru .

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Необычный симптом меланомы – ухудшение зрения в темноте, известное как куриная слепота – может указывать на развитие рака кожи. К такому заключению 63-летний врач-терапевт из Великобритании Аластер Мьюир, чей личный опыт с заболеванием описан изданием Daily Mail.

Мьюир признался, что сам не знал о подобном проявлении болезни до тех пор, пока не столкнулся с ним лично. В 2018 году ему была удалена бородавка на пятке, и проведённая биопсия показала, что это меланома. На тот момент лечение оказалось успешным, и врачи сочли, что он выздоровел.

Однако спустя три года после операции терапевт начал замечать, что в темное время суток его зрение значительно ухудшается. Сначала специалисты подозревали рассеянный склероз, но дополнительные обследования выявили другую причину – ретинопатию, вызванную онкологическим заболеванием. Как пояснил Мьюир, рак способен запускать аутоиммунный процесс, при котором иммунная система начинает атаковать ткани глаз, вызывая повреждение сетчатки.

«Когда мне сообщили, что я могу ослепнуть, это потрясло и испугало меня сильнее, чем известие о раке», – признался врач. Он добавил, что основное заболевание продолжает прогрессировать, однако курс терапии позволяет контролировать метастазы и не допустить слепоты.

Мьюир также подчеркнул, что регулярные процедуры по очищению крови помогли сохранить зрение.