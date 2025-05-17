Врач предупредила об опасности переедания вкусной ягоды

Терапевт Ирина Ярцева рассказала, к каким проблемам может привести чрезмерное употребление черешни и кому от этих ягод лучше отказаться вовсе, передает Lada.kz со ссылкой на News.ru .

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Чрезмерное употребление черешни может вызвать вздутие живота и метеоризм. Терапевт Ирина Ярцева подчеркнула, что ягоды следует есть умеренно и не на голодный желудок.

По словам врача, если человек долгое время ничего не ел, а затем съел большое количество сладких фруктов, в том числе черешни, это может привести к нарушению пищеварения.

В итоге будет вздутие и брожение, просто потому что съели много сладкого, - предупредила Ярцева.

Особую осторожность стоит проявить людям, страдающим аллергией на пыльцу берёзы. У них возможна перекрёстная реакция на косточковые плоды, в том числе на черешню. В этом случае употребление ягоды может вызвать неприятные симптомы или даже серьёзную аллергическую реакцию.

Ярцева также напомнила о важности регулярного употребления вымытых овощей и фруктов в течение года. Такая привычка, по её словам, способствует укреплению пищеварительной системы и снижает вероятность дискомфорта при употреблении сезонных продуктов.