Бибер впервые прокомментировал слухи о том, что он является жертвой Пи Дидди

Представители певца Джастина Бибера заявили, что он не является жертвой Шона Комбса, известного как Пи Дидди, которого обвиняют в ряде тяжёлых преступлений, передает Lada.kz со ссылкой на Spletnik.ru .

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По словам пресс-службы Бибера, певец не входит в число пострадавших от действий Комбса.

Хотя Джастин не является жертвой Шона Комбса, есть люди, которым он действительно причинил вред. Эти пострадавшие заслуживают справедливости, - говорится в заявлении.

Отмечается, что Пи Дидди находится под следствием. В его адрес выдвинуты серьёзные обвинения, включая торговлю людьми, изнасилование и действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Источники также пояснили, что предполагаемая дружба между Бибером и Комбсом была скорее частью публичной стратегии и не носила личного характера. На самом деле, певец чаще контактировал с сыновьями рэпера – Куинси Брауном и Джастином Комбсом.