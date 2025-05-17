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17.05.2025, 01:21

Шок в МУС: прокурор Хан, инициировавший ордер на Путина, оставил пост из-за секс-скандала

Новости Мира 0 1 598

Прокурор МУС Карим Хан временно оставил пост в связи с расследованием о сексуальных домогательствах. По данным СМИ, еще в октябре 2024-го на него пожаловалась подчиненная, заявившая о «неоднократных нежелательных сексуальных контактах». Сам юрист обвинения отвергает. В 2023 году Хан выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина, а в 2024-м — на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Reuters
Фото: Reuters

В октябре 2024 года одна из подчиненных Хана заявила о «неоднократных нежелательных сексуальных контактах», которые, по ее словам, происходили как в здании прокуратуры, так и в доме, где прокурор проживал со своей супругой. Хан также обвиняется в давлении на потерпевшую с целью предотвращения подачи жалобы.

Сам Карим Хан категорически отвергает обвинения и называет их ложными. В своем заявлении он подчеркнул, что за 30 лет работы никогда не сталкивался с подобными претензиями.

Ордеры на арест мировых лидеров

В 2023 году Карим Хан выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В ответ Россия возбудила уголовное дело против Хана и судей МУС, заявив о неправомерности их действий и отказе признавать юрисдикцию суда.

В 2024 году Хан также санкционировал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йова Галанта. В ответ на это США ввели санкции против МУС, обвинив его в злоупотреблении полномочиями.

Политическая изоляция и критика МУС

Решения Карима Хана о выдаче ордеров на арест мировых лидеров вызвали резкую критику со стороны ряда государств, включая Китай и Россию. Китай заявил, что действия МУС нарушают национальный суверенитет страны и являются вмешательством в ее внутренние дела.

Россия также отказывается признавать решения суда, ссылаясь на его политическую предвзятость и двойные стандарты. В свою очередь, Италия отказалась исполнять ордер на арест Путина, назвав его «листком бумаги без какой-либо силы».

Временное самоустранение и реакция МУС

В письме к своим сотрудникам Хан пояснил, что решение уйти в отпуск продиктовано стремлением сохранить целостность процесса и доверие к МУС. На время его отсутствия обязанности прокурора будут исполнять два его заместителя.

Между тем, ряд неправительственных организаций потребовали от Карима Хана подать в отставку, чтобы обеспечить объективность расследования и не допустить давления на потерпевшую.

 

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