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17.05.2025, 08:24

Причины аутизма: что говорят эксперты о генетике и окружающей среде

Новости Мира 0 486

Аутизм — сложное нейроразвитие, причины которого исследуются учеными по всему миру. Современные исследования указывают на сочетание генетических факторов, влияния окружающей среды и особенностей питания как возможные триггеры развития расстройств аутистического спектра (РАС). Искусственный интеллект становится новым инструментом в диагностике и понимании этого состояния, сообщает Lada.kz со ссылкой на  Tengrinews.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

1. Генетика: основа для изучения аутизма

Аутизм, или расстройства аутистического спектра (РАС), представляет собой сложное взаимодействие между генетическими предрасположенностями и внешними факторами.
Исследования выявили более 230 генов, которые могут повышать риск развития РАС.
Однако редко один ген является единственной причиной; чаще всего это комбинация генов, функционирующих неправильно в совокупности.

2. Экологические факторы: от воздуха до пестицидов

Внешние факторы, такие как загрязненный воздух, определенные пестициды и осложнения при родах, также рассматриваются как потенциальные триггеры развития аутизма.
Важно отметить, что научные исследования полностью опровергли связь между вакцинацией и развитием аутизма.
Это утверждение подтверждено многочисленными научными работами и экспертными заключениями.

3. Иммунная система и воспалительные процессы

На нейрональном уровне ученые обнаружили, что определенные клетки, отвечающие за изоляцию нервных волокон, играют ключевую роль в передаче сигналов.
Нарушения в их работе могут быть связаны с РАС.
Кроме того, иммунная система и воспалительные процессы в мозге также рассматриваются как возможные факторы, влияющие на развитие аутизма.

4. Аутизм в Казахстане: статистика и проблемы диагностики

По официальным данным, в Казахстане более 16 тысяч детей с аутизмом.
Это подчеркивает необходимость ранней диагностики и вмешательства.

5. Роль искусственного интеллекта в диагностике аутизма

Современные технологии, особенно искусственный интеллект (ИИ), становятся важными инструментами в исследовании и диагностике аутизма.
ИИ способен анализировать большие объемы данных, включая МРТ-снимки мозга, биомаркеры крови и даже тонкие изменения в мимике, которые могут быть незаметны для человеческого глаза.
Это позволяет диагностировать РАС на более ранних стадиях и с большей точностью.

6. Раннее вмешательство: шанс на успешную адаптацию

ИИ помогает в выявлении биомаркеров — молекулярных индикаторов в крови или генах, которые могут сигнализировать о риске аутизма задолго до появления клинических симптомов.
Это открывает возможности для раннего вмешательства и поддержки, что может существенно повлиять на качество жизни детей с РАС.

7. Массовый скрининг и доступность диагностики

Традиционная диагностика аутизма требует участия высококвалифицированных специалистов и может быть недоступна в отдаленных регионах.
Использование ИИ-инструментов, включая портативные устройства, позволяет проводить быструю оценку риска РАС даже в условиях ограниченных ресурсов.

8. Заключение: новый взгляд на аутизм

Сочетание генетических исследований, анализа влияния окружающей среды и использования современных технологий предоставляет новые возможности в понимании и поддержке людей с расстройствами аутистического спектра.
Для эффективной диагностики и поддержки важно учитывать все три компонента — генетику, экологические факторы и возможности ИИ.

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