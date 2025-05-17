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17.05.2025, 09:50

Франция стала крупнейшим покупателем российского газа в Европе в марте 2025 года

Новости Мира 0 478

В марте 2025 года Франция заняла первое место среди европейских стран по объему закупок российского газа, потратив на это €456 млн. Это максимальный показатель с декабря 2022 года. Венгрия и Испания заняли второе и третье места соответственно, сообщает  Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

По данным Евростата, в марте 2025 года Франция приобрела российского газа на сумму €456 млн, что стало самым высоким показателем с декабря 2022 года, когда закупки составили €476,3 млн.

Венгрия заняла второе место, импортировав газа на €248 млн, что на 6,1% меньше по сравнению с предыдущим периодом. Испания, увеличив объем закупок в 1,7 раза, достигла показателя в €141 млн, замкнув тройку лидеров.

Ранее в апреле 2025 года агентство Bloomberg сообщило, что Европейский союз планирует представить дорожную карту по поэтапному отказу от российских энергоносителей. Предполагается использование торговых инструментов, таких как квоты или пошлины, для сокращения импорта из России.

Однако, несмотря на эти планы, данные Евростата показывают, что в первом квартале 2025 года ЕС увеличил закупки российского сжиженного природного газа и трубопроводного газа на 28%. Россия заняла второе место после США по доле в общей стоимости импортированного в ЕС сырья.

Таким образом, несмотря на политические заявления и планы по снижению зависимости от российских энергоносителей, фактические данные свидетельствуют о продолжающемся высоком уровне импорта российского газа в европейские страны.

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