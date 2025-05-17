Кефир признан идеальным утренним напитком для здоровья кожи и пищеварения

Кефир, традиционный кисломолочный напиток, вновь оказался в центре внимания специалистов по питанию. По мнению экспертов, его употребление утром способствует улучшению состояния кожи и нормализации работы кишечника. В отличие от кофе и чая, кефир обеспечивает мягкий пробуждающий эффект без раздражения желудка, сообщает Lada.kz. со сылкой на edimdoma.ru.
Доктор Джон Заде отмечает, что кефир является "пробиотической бомбой", содержащей полезные бактерии, которые поддерживают здоровье кишечника и укрепляют иммунную систему. Утреннее потребление кефира помогает организму мягко проснуться и подготовиться к активному дню.
Регулярное употребление кефира способствует улучшению состояния кожи, делая её более упругой и сияющей. Пробиотики в составе напитка нормализуют микрофлору кишечника, что положительно сказывается на общем самочувствии и внешнем виде.
В отличие от кофе и чая, которые могут вызывать раздражение желудка и повышенную кислотность, кефир действует мягко и благоприятно на пищеварительную систему. Он не содержит кофеина, что делает его идеальным выбором для тех, кто стремится снизить потребление стимулирующих веществ.
Специалисты советуют включать кефир в утренний рацион, сочетая его с лёгким завтраком или употребляя отдельно. Для усиления полезных свойств можно добавить в напиток свежие фрукты или злаки.
Таким образом, кефир представляет собой не только вкусный, но и полезный вариант для начала дня, способствующий улучшению здоровья и внешнего вида.
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