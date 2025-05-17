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17.05.2025, 10:02

Кефир признан идеальным утренним напитком для здоровья кожи и пищеварения

Новости Мира 0 548

Кефир, традиционный кисломолочный напиток, вновь оказался в центре внимания специалистов по питанию. По мнению экспертов, его употребление утром способствует улучшению состояния кожи и нормализации работы кишечника. В отличие от кофе и чая, кефир обеспечивает мягкий пробуждающий эффект без раздражения желудка, сообщает  Lada.kz. со сылкой на edimdoma.ru.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Польза кефира для утреннего рациона

Доктор Джон Заде отмечает, что кефир является "пробиотической бомбой", содержащей полезные бактерии, которые поддерживают здоровье кишечника и укрепляют иммунную систему. Утреннее потребление кефира помогает организму мягко проснуться и подготовиться к активному дню.

Влияние на кожу и пищеварение

Регулярное употребление кефира способствует улучшению состояния кожи, делая её более упругой и сияющей. Пробиотики в составе напитка нормализуют микрофлору кишечника, что положительно сказывается на общем самочувствии и внешнем виде.

Альтернатива традиционным утренним напиткам

В отличие от кофе и чая, которые могут вызывать раздражение желудка и повышенную кислотность, кефир действует мягко и благоприятно на пищеварительную систему. Он не содержит кофеина, что делает его идеальным выбором для тех, кто стремится снизить потребление стимулирующих веществ.

Рекомендации по употреблению

Специалисты советуют включать кефир в утренний рацион, сочетая его с лёгким завтраком или употребляя отдельно. Для усиления полезных свойств можно добавить в напиток свежие фрукты или злаки.

Таким образом, кефир представляет собой не только вкусный, но и полезный вариант для начала дня, способствующий улучшению здоровья и внешнего вида.

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