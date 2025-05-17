Коррупционный скандал в НАТО: подозрения в злоупотреблениях при заключении оборонных контрактов

В НАТО разгорелся коррупционный скандал: сотрудники Агентства по обеспечению и закупкам (NSPA) подозреваются в злоупотреблениях при заключении контрактов на поставку вооружения. Расследование охватывает несколько стран, включая Бельгию, Нидерланды, Люксембург, Испанию, Италию и США. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о полной поддержке расследования со стороны альянса, сообщает Lada.kz . с ссылкой на Financial Times и DW .

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Международное расследование коррупции в NSPA

В мае 2025 года началось масштабное международное расследование в отношении сотрудников Агентства НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA), базирующегося в Люксембурге. Сотрудники подозреваются в передаче конфиденциальной информации оборонным компаниям в обмен на взятки, что могло повлиять на результаты тендеров по закупке боеприпасов и беспилотников. Предполагается, что полученные средства отмывались через фиктивные консалтинговые компании.

Задержания и обыски в Европе

В рамках расследования были задержаны два человека в Бельгии и трое в Нидерландах, включая 58-летнего бывшего сотрудника Министерства обороны Нидерландов, ранее отвечавшего за международные закупочные контракты. В Люксембурге проведены обыски и изъяты документы, связанные с делом. Расследование координируется агентством Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия (Eurojust).

Реакция НАТО и дальнейшие действия

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что расследование было инициировано самим агентством NSPA и альянс полностью сотрудничает с правоохранительными органами. Он заявил: "Мы хотим добраться до сути этого дела". Расследование продолжается на фоне увеличения оборонных расходов европейских стран и давления со стороны США по поводу распределения финансовой нагрузки в рамках альянса.

Таким образом, НАТО сталкивается с серьёзным коррупционным скандалом, который может повлиять на доверие к механизмам закупок альянса и требует тщательного расследования для восстановления прозрачности и эффективности в этой сфере.