США рассматривают возможность переселения до миллиона палестинцев в Ливию

Администрация президента США Дональда Трампа работает над планом переселения до одного миллиона палестинцев из сектора Газа в Ливию. По данным NBC News, обсуждения с ливийским руководством уже ведутся, однако окончательное соглашение пока не достигнуто. В обмен на переселение США могут разморозить ранее замороженные ливийские активы, сообщает Lada.kz. со ссылкой на NBC News.
Согласно информации NBC News, администрация Трампа рассматривает возможность переселения до одного миллиона палестинцев из сектора Газа в Ливию. Источники сообщают, что обсуждения с ливийским руководством уже ведутся, однако окончательное соглашение пока не достигнуто.
В рамках возможного соглашения США могут разморозить миллиарды долларов ливийских активов, которые были заморожены более десяти лет назад. Эти средства могут быть использованы для поддержки переселения палестинцев и стабилизации ситуации в Ливии.
Предложение вызвало обеспокоенность среди международного сообщества. Организации по защите прав человека и некоторые страны выразили сомнения в законности и гуманности такого переселения. В частности, ООН напомнила о недопустимости принудительного перемещения населения.
После публикации информации о планах переселения, пресс-секретарь администрации Трампа заявил, что "эти сообщения не соответствуют действительности". Тем не менее, официального опровержения или подтверждения этих планов от Госдепартамента или Совета национальной безопасности не поступало.
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