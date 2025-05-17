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17.05.2025, 13:12

США рассматривают возможность переселения до миллиона палестинцев в Ливию

Новости Мира 0 863

Администрация президента США Дональда Трампа работает над планом переселения до одного миллиона палестинцев из сектора Газа в Ливию. По данным NBC News, обсуждения с ливийским руководством уже ведутся, однако окончательное соглашение пока не достигнуто. В обмен на переселение США могут разморозить ранее замороженные ливийские активы, сообщает  Lada.kz. со ссылкой на NBC News.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Планы по переселению палестинцев

Согласно информации NBC News, администрация Трампа рассматривает возможность переселения до одного миллиона палестинцев из сектора Газа в Ливию. Источники сообщают, что обсуждения с ливийским руководством уже ведутся, однако окончательное соглашение пока не достигнуто.

Финансовые аспекты соглашения

В рамках возможного соглашения США могут разморозить миллиарды долларов ливийских активов, которые были заморожены более десяти лет назад. Эти средства могут быть использованы для поддержки переселения палестинцев и стабилизации ситуации в Ливии.

Реакция международного сообщества

Предложение вызвало обеспокоенность среди международного сообщества. Организации по защите прав человека и некоторые страны выразили сомнения в законности и гуманности такого переселения. В частности, ООН напомнила о недопустимости принудительного перемещения населения.

Позиция администрации США

После публикации информации о планах переселения, пресс-секретарь администрации Трампа заявил, что "эти сообщения не соответствуют действительности". Тем не менее, официального опровержения или подтверждения этих планов от Госдепартамента или Совета национальной безопасности не поступало.

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