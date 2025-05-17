США рассматривают возможность переселения до миллиона палестинцев в Ливию

Администрация президента США Дональда Трампа работает над планом переселения до одного миллиона палестинцев из сектора Газа в Ливию. По данным NBC News, обсуждения с ливийским руководством уже ведутся, однако окончательное соглашение пока не достигнуто. В обмен на переселение США могут разморозить ранее замороженные ливийские активы, сообщает Lada.kz. со ссылкой на NBC News .

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Планы по переселению палестинцев

Согласно информации NBC News, администрация Трампа рассматривает возможность переселения до одного миллиона палестинцев из сектора Газа в Ливию. Источники сообщают, что обсуждения с ливийским руководством уже ведутся, однако окончательное соглашение пока не достигнуто.

Финансовые аспекты соглашения

В рамках возможного соглашения США могут разморозить миллиарды долларов ливийских активов, которые были заморожены более десяти лет назад. Эти средства могут быть использованы для поддержки переселения палестинцев и стабилизации ситуации в Ливии.

Реакция международного сообщества

Предложение вызвало обеспокоенность среди международного сообщества. Организации по защите прав человека и некоторые страны выразили сомнения в законности и гуманности такого переселения. В частности, ООН напомнила о недопустимости принудительного перемещения населения.

Позиция администрации США

После публикации информации о планах переселения, пресс-секретарь администрации Трампа заявил, что "эти сообщения не соответствуют действительности". Тем не менее, официального опровержения или подтверждения этих планов от Госдепартамента или Совета национальной безопасности не поступало.