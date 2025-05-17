Африка трещит по швам: в Афарской впадине зарождается новый океан

В Восточной Африке начинается уникальный геологический процесс: в районе Афарской впадины формируется новый океан. Тектонические плиты — Нубийская, Сомалийская и Аравийская — постепенно расходятся, создавая предпосылки для образования океанического бассейна. По оценкам учёных, через 5–10 миллионов лет воды Красного моря и Аденского залива могут затопить эту область, окончательно разделив континент, сообщает Lada.kz со ссылкой на togliatti24.ru.

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Геологическая активность в Афарской впадине

Афарская впадина, расположенная на стыке трёх тектонических плит, является одной из самых активных геологических зон планеты. Здесь наблюдается рифтогенез — процесс, при котором литосферные плиты расходятся, приводя к образованию разломов и впадин. Скорость движения плит составляет от 0,5 до 2,5 см в год, что способствует постепенному расширению разлома.

Предпосылки для образования нового океана

В 2005 году в Эфиопии был зафиксирован разлом длиной 56 км, что стало одним из первых признаков будущего раскола континента. Учёные считают, что по мере расширения разлома воды Красного моря и Аденского залива могут проникнуть в образовавшуюся впадину, формируя новый океанический бассейн. Этот процесс напоминает образование Атлантического океана миллионы лет назад .

Влияние на климат и экосистемы

Формирование нового океана окажет значительное влияние на климат региона, биоразнообразие и экономику прибрежных стран. Появление новых береговых линий может изменить погодные условия, а также повлиять на миграцию животных и распределение морских ресурсов.

Прогнозы учёных

По оценкам специалистов, процесс разделения континента и формирования нового океана может занять от 1 до 20 миллионов лет. Однако уже сейчас наблюдаются признаки активного рифтогенеза, такие как землетрясения, вулканическая активность и образование глубоких трещин в земной коре .