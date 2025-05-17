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17.05.2025, 17:33

Стали известны страны с возможностью обмена рублей на местную валюту

Новости Мира 0 655

Россияне теперь могут обменивать рубли на местную валюту в 10 странах мира, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Страны с возможностью обмена рубля

Согласно данным агентства, обменять российскую валюту можно в следующих странах:

  • Турция

  • Казахстан

  • Грузия

  • Армения

  • Азербайджан

  • Узбекистан

  • Китай

  • ОАЭ

  • Южная Корея

  • Таиланд

  • Венгрия

В этих странах обменные операции доступны как в банковских отделениях, так и в пунктах обмена валют и аэропортах.

Где рубли не принимают?

РИА Новости отмечает, что в следующих странах обменять рубли на местную валюту невозможно:

  • Япония

  • Египет

  • Франция

  • Вьетнам

  • Танзания

  • ЮАР

  • Венесуэла

  • Бразилия

Изменение курса рубля в Steam

Ранее оператор крупнейшей игровой платформы Steam — компания Valve — скорректировала внутренний курс обмена рубля к доллару. С 7 мая 2024 года курс был установлен на уровне 81 рубль за $1. До этого внутренний курс составлял 96 рублей за доллар.

Введение цифрового рубля

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что цифровой рубль может стать доступным для использования уже в конце текущего года или в начале следующего. По его словам, цифровой рубль будет полностью надежен и безопасен для использования.

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