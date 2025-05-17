Стали известны страны с возможностью обмена рублей на местную валюту

Россияне теперь могут обменивать рубли на местную валюту в 10 странах мира, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
Согласно данным агентства, обменять российскую валюту можно в следующих странах:
Турция
Казахстан
Грузия
Армения
Азербайджан
Узбекистан
Китай
ОАЭ
Южная Корея
Таиланд
Венгрия
В этих странах обменные операции доступны как в банковских отделениях, так и в пунктах обмена валют и аэропортах.
РИА Новости отмечает, что в следующих странах обменять рубли на местную валюту невозможно:
Япония
Египет
Франция
Вьетнам
Танзания
ЮАР
Венесуэла
Бразилия
Ранее оператор крупнейшей игровой платформы Steam — компания Valve — скорректировала внутренний курс обмена рубля к доллару. С 7 мая 2024 года курс был установлен на уровне 81 рубль за $1. До этого внутренний курс составлял 96 рублей за доллар.
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что цифровой рубль может стать доступным для использования уже в конце текущего года или в начале следующего. По его словам, цифровой рубль будет полностью надежен и безопасен для использования.
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