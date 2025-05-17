Стали известны страны с возможностью обмена рублей на местную валюту

Россияне теперь могут обменивать рубли на местную валюту в 10 странах мира, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Страны с возможностью обмена рубля

Согласно данным агентства, обменять российскую валюту можно в следующих странах:

Турция

Казахстан

Грузия

Армения

Азербайджан

Узбекистан

Китай

ОАЭ

Южная Корея

Таиланд

Венгрия

В этих странах обменные операции доступны как в банковских отделениях, так и в пунктах обмена валют и аэропортах.

Где рубли не принимают?

РИА Новости отмечает, что в следующих странах обменять рубли на местную валюту невозможно:

Япония

Египет

Франция

Вьетнам

Танзания

ЮАР

Венесуэла

Бразилия

Изменение курса рубля в Steam

Ранее оператор крупнейшей игровой платформы Steam — компания Valve — скорректировала внутренний курс обмена рубля к доллару. С 7 мая 2024 года курс был установлен на уровне 81 рубль за $1. До этого внутренний курс составлял 96 рублей за доллар.

Введение цифрового рубля

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что цифровой рубль может стать доступным для использования уже в конце текущего года или в начале следующего. По его словам, цифровой рубль будет полностью надежен и безопасен для использования.