18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
509.51
570.6
6.3
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.05.2025, 17:59

Анатолию Тимощуку грозит до 12 лет тюрьмы за участие в матче с «Кайратом»

Новости Мира 0 653

Бывший полузащитник алматинского «Кайрата» и капитан сборной Украины Анатолий Тимощук оказался в центре уголовного расследования на родине. Украинская прокуратура обвиняет его в пособничестве Российской Федерации после участия в благотворительном матче между «Кайратом» и «Зенитом» в сентябре 2024 года. По версии следствия, средства от продажи подписанных футболок были направлены российским военным, сообщает Lada.kz. со ссылкой на  Vesti.kz.

©ФК "Кайрат", Михаил Тарасов
©ФК "Кайрат", Михаил Тарасов

Обвинения украинской прокуратуры

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Анатолия Тимощука по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины — пособничество государству-агрессору. Следствие утверждает, что после товарищеского матча между «Кайратом» и «Зенитом» в Алматы, где Тимощук выступал в роли ассистента главного тренера петербургского клуба, его подписанная футболка была продана на аукционе за 700 тысяч рублей (около 4,2 миллиона тенге). По данным прокуратуры, вырученные средства были переданы российским военным.

Реакция и последствия

В 2022 году Тимощук уже лишился всех государственных наград и тренерских лицензий на Украине за продолжение работы в «Зените» после начала конфликта между Россией и Украиной. Нынешнее обвинение может привести к лишению свободы сроком до 12 лет.Советский спорт

Контекст матча

Матч между «Кайратом» и «Зенитом», состоявшийся в сентябре 2024 года в Алматы, был посвящен Дню памяти жертв блокады Ленинграда. Футболисты «Зенита» вышли на поле в специальных футболках, а вырученные от их продажи средства, по информации пресс-службы клуба, были направлены пострадавшим жителям Курской области.

Карьера Тимощука

Анатолий Тимощук выступал за «Кайрат» в сезонах 2015 и 2016 годов, проведя 50 матчей, забив один гол и сделав две результативные передачи. С 2017 года он работает в тренерском штабе «Зенита».

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Грузия ответила на сообщения о депортации казахстанцев: что происходитНовости Казахстана
28.04.2025, 20:28 0

Последние комментарии

< >
В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации
Имярек → На кол посадить, ублюдка
В Казахстане женщина получила шестизначный штраф за букет и клубнику
golden tulip → Смешно. Влетела за ягоды. А миллиардами тырят и дают взятки и все у них на мази
Уличный мордобой в Мангистау: отец снимал драку сына и заплатит штраф
fox1167 → "на отца составлен административный протокол"-----Всё правильно! Но если бы другой отец дал шапалак этому отцу--было бы вааааще супер!
В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации
Santa → Бесспорно 100% вина водителя, но надо также учить пешеходов, чтобы не просто пёрли как по красной дорожке, а обязательно убедились что их видят водители и машина останавливается.
Еще одна дорога станет платной с 24 мая 2025 года
Aqtau_2023 → Платная она будет для всего транспорта или только для грузовых.