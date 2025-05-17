Анатолию Тимощуку грозит до 12 лет тюрьмы за участие в матче с «Кайратом»

Бывший полузащитник алматинского «Кайрата» и капитан сборной Украины Анатолий Тимощук оказался в центре уголовного расследования на родине. Украинская прокуратура обвиняет его в пособничестве Российской Федерации после участия в благотворительном матче между «Кайратом» и «Зенитом» в сентябре 2024 года. По версии следствия, средства от продажи подписанных футболок были направлены российским военным, сообщает Lada.kz. со ссылкой на Vesti.kz .

©ФК "Кайрат", Михаил Тарасов

Обвинения украинской прокуратуры

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Анатолия Тимощука по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины — пособничество государству-агрессору. Следствие утверждает, что после товарищеского матча между «Кайратом» и «Зенитом» в Алматы, где Тимощук выступал в роли ассистента главного тренера петербургского клуба, его подписанная футболка была продана на аукционе за 700 тысяч рублей (около 4,2 миллиона тенге). По данным прокуратуры, вырученные средства были переданы российским военным.

Реакция и последствия

В 2022 году Тимощук уже лишился всех государственных наград и тренерских лицензий на Украине за продолжение работы в «Зените» после начала конфликта между Россией и Украиной. Нынешнее обвинение может привести к лишению свободы сроком до 12 лет.Советский спорт

Контекст матча

Матч между «Кайратом» и «Зенитом», состоявшийся в сентябре 2024 года в Алматы, был посвящен Дню памяти жертв блокады Ленинграда. Футболисты «Зенита» вышли на поле в специальных футболках, а вырученные от их продажи средства, по информации пресс-службы клуба, были направлены пострадавшим жителям Курской области.

Карьера Тимощука

Анатолий Тимощук выступал за «Кайрат» в сезонах 2015 и 2016 годов, проведя 50 матчей, забив один гол и сделав две результативные передачи. С 2017 года он работает в тренерском штабе «Зенита».