Анатолию Тимощуку грозит до 12 лет тюрьмы за участие в матче с «Кайратом»

Бывший полузащитник алматинского «Кайрата» и капитан сборной Украины Анатолий Тимощук оказался в центре уголовного расследования на родине. Украинская прокуратура обвиняет его в пособничестве Российской Федерации после участия в благотворительном матче между «Кайратом» и «Зенитом» в сентябре 2024 года. По версии следствия, средства от продажи подписанных футболок были направлены российским военным, сообщает Lada.kz. со ссылкой на Vesti.kz.
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Анатолия Тимощука по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины — пособничество государству-агрессору. Следствие утверждает, что после товарищеского матча между «Кайратом» и «Зенитом» в Алматы, где Тимощук выступал в роли ассистента главного тренера петербургского клуба, его подписанная футболка была продана на аукционе за 700 тысяч рублей (около 4,2 миллиона тенге). По данным прокуратуры, вырученные средства были переданы российским военным.
В 2022 году Тимощук уже лишился всех государственных наград и тренерских лицензий на Украине за продолжение работы в «Зените» после начала конфликта между Россией и Украиной. Нынешнее обвинение может привести к лишению свободы сроком до 12 лет.Советский спорт
Матч между «Кайратом» и «Зенитом», состоявшийся в сентябре 2024 года в Алматы, был посвящен Дню памяти жертв блокады Ленинграда. Футболисты «Зенита» вышли на поле в специальных футболках, а вырученные от их продажи средства, по информации пресс-службы клуба, были направлены пострадавшим жителям Курской области.
Анатолий Тимощук выступал за «Кайрат» в сезонах 2015 и 2016 годов, проведя 50 матчей, забив один гол и сделав две результативные передачи. С 2017 года он работает в тренерском штабе «Зенита».
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