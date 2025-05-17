Турция обнаружила в Черном море новое газовое месторождение объемом 75 млрд кубометров

Сегодня, 17 мая 2025 года, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об обнаружении нового газового месторождения в Черном море с запасами в 75 миллиардов кубометров. Месторождение, расположенное на глубине 3 500 метров в скважине Гёктепе-3, оценивается в 30 миллиардов долларов. По словам Эрдогана, этого объема достаточно для обеспечения потребностей турецких домохозяйств в течение 3,5 лет, сообщает Lada.kz. со ссылкой на РИА Новости .

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Детали открытия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новом открытии в Черном море: в скважине Гёктепе-3 обнаружено газовое месторождение с запасами 75 миллиардов кубометров. Скважина расположена на глубине 3 500 метров. Эрдоган отметил, что это открытие позволит обеспечить потребности турецких домохозяйств в природном газе на протяжении 3,5 лет.

Экономическая оценка

Обнаруженное месторождение оценивается в 30 миллиардов долларов. Это открытие является частью стратегии Турции по снижению зависимости от импорта энергии, который в настоящее время составляет более 90% от общего потребления страны.

Развитие энергетического сектора

Турция активно развивает свои энергетические ресурсы в Черном море. На месторождении Сакарья, ранее обнаруженном в этом регионе, добыча природного газа достигла 9,5 миллиона кубометров в день. Страна планирует увеличить этот показатель в четыре раза к 2028 году, чтобы обеспечить газом до 16 миллионов домохозяйств.

Стратегические цели

Открытие нового месторождения укрепляет позиции Турции в энергетическом секторе и способствует достижению целей по снижению энергетической зависимости. Разработка собственных ресурсов и расширение международных партнерств в области нефти и газа являются ключевыми направлениями турецкой энергетической политики.