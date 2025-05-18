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17.05.2025, 22:04

Взгляд, который говорит: как форма глаз раскрывает характер человека

Новости Мира 0 658

Глаза — это не только зеркало души, но и индикатор характера. Взглянув на форму глаз, можно узнать о человеке гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Чем же отличается характер обладателей разных форм глаз?, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Большие глаза: открытая душа и творческое начало

Люди с большими глазами притягивают к себе внимание своей дружелюбной и добродушной натурой. Они обладают позитивным настроем и склонны к искусству. Однако их эмоциональная ранимость требует осторожности в общении — такие люди легко обижаются и болезненно реагируют на критику.

Раскосые глаза: жизнь на драйве

Обладатели раскосых глаз живут насыщенной и динамичной жизнью. Они ищут острые ощущения и не боятся рисковать. Эти люди независимы и не обращают внимания на чужие мнения, предпочитая жить в соответствии с собственными принципами.

Узкие глаза: прагматизм и дисциплина

Люди с узкими глазами придерживаются четкого плана и ведут размеренную жизнь. Они предпочитают порядок и контроль, являются надежными партнерами и верными друзьями. Однако из-за излишней подозрительности могут проявлять недоверие к окружающим.

Опущенные уголки глаз: сострадание и жертвенность

Те, у кого уголки глаз немного опущены, часто становятся центром внимания благодаря своему мягкому характеру. Они заботливы и готовы помочь, порой забывая о себе. Чувствительны к чужим проблемам и могут пожертвовать своим временем и ресурсами ради других.

Выпуклые глаза: мудрость и доверчивость

Обладатели выпуклых глаз отличаются здравомыслием и умением разрешать конфликты без лишних эмоций. Они доверчивы и часто попадают под влияние манипуляторов, несмотря на свою рассудительность.

Глубоко посаженные глаза: трудолюбие и самоотверженность

Люди с глубоко посаженными глазами всегда доводят начатое до конца. Они терпеливы и трудолюбивы, часто берут на себя больше обязанностей, чем могут осилить. Такие люди не ждут благодарности за свою помощь, предпочитая оставаться в тени.

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