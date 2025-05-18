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18.05.2025, 08:56

Зонд «Вояджер-1» вновь активировал двигатели после двух десятилетий простоя

Новости Мира 0 523

Инженерам NASA удалось восстановить работу рулевых двигателей космического аппарата «Вояджер-1», которые не функционировали с 2004 года. Это достижение продлевает срок службы зонда, находящегося на расстоянии около 25 миллиардов километров от Земли. Успешный запуск двигателей произошёл незадолго до планового отключения основной антенны связи, что могло бы привести к потере контакта с аппаратом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Space.com.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Инженеры NASA сообщили об успешном восстановлении работы рулевых двигателей космического аппарата «Вояджер-1», которые не использовались с 2004 года. Зонд, запущенный в 1977 году для исследования Юпитера и Сатурна, в настоящее время находится в межзвёздном пространстве на расстоянии около 25 миллиардов километров от Земли, продолжая изучение областей за пределами Солнечной системы.

Рулевые двигатели аппарата были выведены из эксплуатации из-за отказа нагревателей, необходимых для их функционирования. С тех пор «Вояджер-1» использовал резервные двигатели, которые со временем начали терять эффективность. Один из инженеров NASA предположил, что проблема с основными двигателями могла быть связана с неисправным переключателем, и предложил попытаться восстановить их работу.

20 марта 2025 года команда отправила команду на зонд, и спустя 46 часов ожидания получила подтверждение: температура нагревателей начала расти, свидетельствуя о восстановлении их работы. Это событие стало важным достижением для миссии, продлевая срок службы аппарата и обеспечивая его дальнейшую ориентацию в пространстве.

«Это было ещё одно чудо, спасшее "Вояджер"», — заявил инженер Лаборатории реактивного движения NASA Тодд Барбер.

Дополнительным фактором, ускорившим попытку восстановления двигателей, стало плановое отключение антенны Deep Space Station 43 в Австралии, единственной станции, способной отправлять команды на столь удалённый объект. Антенна была выведена из эксплуатации в начале мая 2025 года для модернизации и будет временно доступна только в августе и декабре. Успешный запуск двигателей до этого отключения позволил сохранить контроль над зондом и обеспечить его дальнейшую работу.

«Вояджер-1» остаётся самым удалённым от Земли объектом, созданным человеком, и продолжает передавать ценные научные данные из межзвёздного пространства.

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