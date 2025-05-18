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18.05.2025, 09:04

Австрийский певец JJ одержал победу на «Евровидении-2025» с песней «Wasted Love»

Новости Мира 0 1 069

Австрийский певец Йоханнес Питч, выступающий под псевдонимом JJ, стал победителем международного конкурса песни «Евровидение-2025», который прошёл в Базеле, Швейцария. С композицией «Wasted Love» он набрал 436 баллов, обеспечив Австрии третью победу в истории конкурса. Второе место заняла израильская исполнительница Юваль Рафаэль, третье — эстонский артист Томми Кэш., сообщает Lada.kz со ссылкой на официальный сайт мероприятия.

©️ APA
©️ APA

На 69-м международном конкурсе песни «Евровидение», состоявшемся в Базеле, Швейцария, победу одержал австрийский певец Йоханнес Питч, известный под сценическим именем JJ. С композицией «Wasted Love» он набрал 436 баллов, получив 258 баллов от профессионального жюри и 178 баллов от зрителей. Это принесло Австрии третью победу в истории конкурса, после триумфов Удо Юргенса в 1966 году и Кончиты Вурст в 2014 году.

JJ, 24-летний контртенор филиппинско-австрийского происхождения, родился в Вене и вырос в Дубае. Он получил образование в Венском университете музыки и искусств, а также обучался в оперной школе Венской государственной оперы. Его музыкальный стиль сочетает элементы оперы и поп-музыки, что особенно проявилось в драматичной и визуально впечатляющей постановке «Wasted Love».

Второе место заняла израильская певица Юваль Рафаэль с песней «New Day Will Rise», набравшая 357 баллов. Третье место досталось эстонскому исполнителю Томми Кэшу, получившему 356 баллов. В первую пятерку также вошли представители Швеции и Италии. Украинская группа Ziferblat заняла девятое место, а последнее место досталось Сан-Марино с 27 баллами.

Конкурс в этом году сопровождался политическими протестами, связанными с участием Израиля, что привело к усиленным мерам безопасности на мероприятии. Несмотря на это, шоу прошло успешно, продемонстрировав разнообразие музыкальных стилей и культурное богатство Европы.

Победа JJ стала значимым событием для Австрии, подтвердив её статус в музыкальном мире и продемонстрировав силу искусства в объединении людей.

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