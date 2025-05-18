Семья покойного баскетболиста обвиняет Седокову в присвоении 60 миллионов рублей

Родственники покойного баскетболиста Яниса Тиммы обратились к его бывшей жене, певице Анне Седоковой, с требованием выплатить 60 миллионов рублей. Эти деньги, по их утверждению, были получены с продажи совместной квартиры в 2022 году. Информация об этом появилась в Telegram-канале Mash, сообщает Lada.kz

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Сделка и развод

Недвижимость была продана незадолго до развода, который пара оформила спустя месяц после сделки. Адвокаты семьи Тиммы настаивают, что квартира являлась совместно нажитым имуществом и подлежит равному разделу. В случае отказа Седоковой урегулировать вопрос мирным путем ей угрожают судебные разбирательства.

Финансовые проблемы Тиммы

Ранее первая жена баскетболиста Сана Оша заявила о финансовых трудностях Тиммы перед смертью. По её словам, он был миллионером, но потерял всё и не мог оплачивать алименты. «Это урок для многих мужчин — как легко можно утратить всё», — подчеркнула Оша.

Трагическая гибель

Янис Тимма был найден мёртвым в Москве 17 февраля 2025 года. По предварительной информации, спортсмен покончил с собой.