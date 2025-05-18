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18.05.2025, 15:06

Жуткое зрелище: топливный бак отвалился у самолета в небе над Россией

Новости Мира 0 1 925

В воскресное утро над Челябинском произошел инцидент – с пролетающего самолета в небе отвалился топливный бак. Это событие вызвало панику среди местных жителей, которые приняли падающий объект за метеорит, сообщает Lada.kz со ссылкой на 74.RU.

Кадр из видео
Кадр из видео

Видео очевидцев

  • Жители Челябинска успели зафиксировать падение металлического объекта и сразу начали делиться видеозаписями в социальных сетях.

  • В экстренные службы поступили звонки о падении неизвестного предмета с неба.

Реакция спасателей

  • Спасатели МЧС оперативно отреагировали на инцидент и обнаружили бак в лесу недалеко от городского бора.

  • К счастью, бак был пустым, поэтому взрыва и пожара удалось избежать.

  • Пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

Причины происшествия

  • В МЧС подтвердили факт падения топливного бака и начали выяснять детали:

    • Какой авиарейс совершал полет?

    • Почему произошла поломка?

  • Специалисты проводят техническую проверку и устанавливают причины инцидента.

  • На данный момент информация о рейсе и авиакомпании уточняется. Службы предупреждают о возможности обнаружения обломков и просят граждан сообщать об опасных находках.

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