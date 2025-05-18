Жуткое зрелище: топливный бак отвалился у самолета в небе над Россией

В воскресное утро над Челябинском произошел инцидент – с пролетающего самолета в небе отвалился топливный бак. Это событие вызвало панику среди местных жителей, которые приняли падающий объект за метеорит, сообщает Lada.kz со ссылкой на 74.RU.
Жители Челябинска успели зафиксировать падение металлического объекта и сразу начали делиться видеозаписями в социальных сетях.
В экстренные службы поступили звонки о падении неизвестного предмета с неба.
Спасатели МЧС оперативно отреагировали на инцидент и обнаружили бак в лесу недалеко от городского бора.
К счастью, бак был пустым, поэтому взрыва и пожара удалось избежать.
Пострадавших нет, уточнили в ведомстве.
В МЧС подтвердили факт падения топливного бака и начали выяснять детали:
Какой авиарейс совершал полет?
Почему произошла поломка?
Специалисты проводят техническую проверку и устанавливают причины инцидента.
На данный момент информация о рейсе и авиакомпании уточняется. Службы предупреждают о возможности обнаружения обломков и просят граждан сообщать об опасных находках.
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