Жуткое зрелище: топливный бак отвалился у самолета в небе над Россией

В воскресное утро над Челябинском произошел инцидент – с пролетающего самолета в небе отвалился топливный бак. Это событие вызвало панику среди местных жителей, которые приняли падающий объект за метеорит, сообщает Lada.kz со ссылкой на 74.RU.