Водитель экскаватора придавил ковшом собственную дочь

В Саратове произошел трагический инцидент с участием экскаватора. Водитель спецтехники случайно придавил ковшом свою семилетнюю дочь. Информация об этом поступила от следственного управления Следственного комитета региона, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

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Как произошел инцидент

По данным следствия, мужчина арендовал экскаватор-погрузчик для проведения земельных работ на своем участке. В момент выполнения маневра он не заметил, что его дочь оказалась в ковше. В результате девочка была прижата ковшом к земле.

Состояние пострадавшей

Ребенок получил травмы и был оперативно доставлен в больницу. В настоящее время медики оказывают ей необходимую помощь. О степени тяжести полученных травм пока не сообщается.

Другие инциденты с техникой

Ранее аналогичный случай произошел в Оренбургской области. Там пятилетняя девочка завела трактор и сбила своего младшего брата. Мальчика госпитализировали с травмами.

Следственные органы проводят проверки по обоим инцидентам для установления всех обстоятельств произошедшего.