Водитель экскаватора придавил ковшом собственную дочь

В Саратове произошел трагический инцидент с участием экскаватора. Водитель спецтехники случайно придавил ковшом свою семилетнюю дочь. Информация об этом поступила от следственного управления Следственного комитета региона, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru
По данным следствия, мужчина арендовал экскаватор-погрузчик для проведения земельных работ на своем участке. В момент выполнения маневра он не заметил, что его дочь оказалась в ковше. В результате девочка была прижата ковшом к земле.
Ребенок получил травмы и был оперативно доставлен в больницу. В настоящее время медики оказывают ей необходимую помощь. О степени тяжести полученных травм пока не сообщается.
Ранее аналогичный случай произошел в Оренбургской области. Там пятилетняя девочка завела трактор и сбила своего младшего брата. Мальчика госпитализировали с травмами.
Следственные органы проводят проверки по обоим инцидентам для установления всех обстоятельств произошедшего.
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