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18.05.2025, 20:55

Соседи откусили мужчине ухо в Екатеринбурге

Новости Мира 0 703

В Екатеринбурге мужчина стал жертвой жестокого нападения соседей в лифте жилого комплекса. Нападавшие откусили ему ухо, а также нанесли множественные травмы, сообщает Telegram-канал Ural Mash, передает Lada.kz

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Инцидент в лифте

По словам супруги пострадавшего, мужчина возвращался домой в одном из ЖК на улице Щербакова. В лифт вместе с ним зашли двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Без каких-либо причин один из них достал нож и атаковал жертву.

Последствия нападения

В результате нападения мужчина получил порезы на туловище, руках и лице. Также злоумышленники сломали ему нос, выбили зубы и откусили часть уха. Нападение прекратилось, когда нападавшие заметили камеру наблюдения.

Дальнейшие действия

Пострадавший сумел добежать до своей квартиры, однако злоумышленники успели забрать из его сумки телефоны супругов. Мужчину доставили в больницу, где ему провели операцию.

Вскоре после инцидента полиция задержала подозреваемых. В их отношении возбуждено уголовное дело по факту нанесения тяжких телесных повреждений и ограбления.

 

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