Рак с метастазами обнаружили у Джо Байдена

Бывший президент США Джо Байден, которому исполнилось 82 года, был диагностирован с раком простаты в агрессивной форме, сообщает The New York Times . По словам представителя Байдена, несмотря на агрессивное течение заболевания, оно поддается лечению благодаря чувствительности к гормональной терапии, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Джо и Джилл Байден на похоронах папы римского в апреле (Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters)

Рак простаты у Байдена: что известно?

Диагностика: Врачи обнаружили «небольшой узелок» в простате, который потребовал проведения дальнейших обследований.

Прогноз: Медики уверены, что рак можно контролировать с помощью гормонального лечения.

Политические последствия для Байдена

На момент ухода с поста президента США Байден стал самым пожилым главой государства. В прошлом году он заявлял о планах участвовать в выборах на второй срок, но позднее отказался в пользу поддержки Камалы Харрис. Решение было принято на фоне ухудшения состояния здоровья Байдена, что стало заметно для общественности.

В одном из интервью, записанном в 2023 году для спецпрокурора Роберта Хура, Байден не смог вспомнить дату смерти своего сына Бо, который скончался в 2015 году от рака мозга.

В книге «Борьба и месть» авторы упоминают случай, когда Байден не узнал Джорджа Клуни, что также стало поводом для обсуждения его когнитивных способностей.

Как здоровье Байдена отразится на его политической карьере?

Недавно портал Axios сообщил, что помощники Байдена обсуждали возможность использования инвалидного кресла в случае его победы на выборах. Издание The Guardian также отмечало, что ближайшее окружение экс-президента стремилось скрыть ухудшение его здоровья.

Возможные сценарии: Продолжение активной политической деятельности с учетом медицинских ограничений. Полная передача полномочий Камале Харрис в случае обострения болезни. Фокус на мемуарах и общественной деятельности вне политики.



Ситуация с диагнозом Байдена вызывает обеспокоенность среди его сторонников, учитывая его возраст и хронические проблемы со здоровьем. Вопрос о политических перспективах экс-президента остается открытым.