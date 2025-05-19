Рак с метастазами обнаружили у Джо Байдена

Бывший президент США Джо Байден, которому исполнилось 82 года, был диагностирован с раком простаты в агрессивной форме, сообщает The New York Times. По словам представителя Байдена, несмотря на агрессивное течение заболевания, оно поддается лечению благодаря чувствительности к гормональной терапии, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.
Рак простаты у Байдена: что известно?
Диагностика: Врачи обнаружили «небольшой узелок» в простате, который потребовал проведения дальнейших обследований.
Прогноз: Медики уверены, что рак можно контролировать с помощью гормонального лечения.
На момент ухода с поста президента США Байден стал самым пожилым главой государства. В прошлом году он заявлял о планах участвовать в выборах на второй срок, но позднее отказался в пользу поддержки Камалы Харрис. Решение было принято на фоне ухудшения состояния здоровья Байдена, что стало заметно для общественности.
В одном из интервью, записанном в 2023 году для спецпрокурора Роберта Хура, Байден не смог вспомнить дату смерти своего сына Бо, который скончался в 2015 году от рака мозга.
В книге «Борьба и месть» авторы упоминают случай, когда Байден не узнал Джорджа Клуни, что также стало поводом для обсуждения его когнитивных способностей.
Недавно портал Axios сообщил, что помощники Байдена обсуждали возможность использования инвалидного кресла в случае его победы на выборах. Издание The Guardian также отмечало, что ближайшее окружение экс-президента стремилось скрыть ухудшение его здоровья.
Возможные сценарии:
Продолжение активной политической деятельности с учетом медицинских ограничений.
Полная передача полномочий Камале Харрис в случае обострения болезни.
Фокус на мемуарах и общественной деятельности вне политики.
Ситуация с диагнозом Байдена вызывает обеспокоенность среди его сторонников, учитывая его возраст и хронические проблемы со здоровьем. Вопрос о политических перспективах экс-президента остается открытым.
Комментарии0 комментарий(ев)