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19.05.2025, 07:58

Россиянка побывала в США и описала их традиционные ценности фразой «нам бы поучиться»

Новости Мира 0 1 984

Российская туристка, побывавшая в США, поделилась своим удивлением от традиционных ценностей американцев. Свой опыт она кратко охарактеризовала фразой: «Нам бы у них поучиться», сообщает Lada.kz со ссылкой на «Лента.ру».

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Семейные традиции и простота жизни

Москвичка рассказала, что несколько дней гостила у своего друга, переехавшего в США два года назад. Он проживает неподалеку от крупного города в штате Пенсильвания и отметил, что американцы живут весьма простой и размеренной жизнью.

  • Рабочие будни и семейные выходные: По словам ее друга, большинство американцев — простые трудяги, которые ценят семейные традиции и предпочитают проводить выходные на природе с близкими.

  • Ранние браки и рождение детей: Многие американцы создают семьи и заводят детей уже в возрасте 20-23 лет, что, по словам россиянки, отличается от привычного ей образа жизни в России.

Семья — главная ценность

Путешественница также отметила, что за время поездки заметила: американцы часто гуляют по улицам парами или целыми семьями. По ее словам, для них семья является основой всего, в то время как дружеские отношения не играют столь значительной роли.

  • Семейные устои: «Я общалась со многими американцами, и они действительно очень семейные. Для них друзья не столь важны, как родные люди», — подчеркнула москвичка.

  • Религиозность без давления: Кроме того, она заметила, что американцы — достаточно религиозные люди, но при этом никто не навязывает им веру. «Это идет у них изнутри», — добавила россиянка.

Скромность и отсутствие пафоса

Одним из самых удивительных открытий для россиянки стала скромность состоятельных американцев. Она ожидала увидеть демонстрацию богатства, но столкнулась с обратным.

  • Скромный образ жизни: «Они не выпендриваются и не демонстрируют свои состояния. Одеваются просто, несмотря на многомиллионные доходы», — поделилась туристка.

Изменение представлений

Ранее москвичка полагала, что западный мир «загнивает», но поездка в США изменила ее мнение. Теперь она считает, что американцы сохраняют традиционные семейные ценности и скромность, которые заслуживают уважения и подражания.

 
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