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19.05.2025, 08:56

Как собака может продлить вашу жизнь: неожиданные выводы учёных

Новости Мира 0 943

Может ли домашний питомец продлить жизнь? Исследователи провели масштабное исследование, проанализировав данные миллионов людей. В центре внимания — владельцы собак. Оказалось, что у собаководов риск преждевременной смерти снижен на 20%, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti

Фото: © Белновости
Фото: © Белновости

В чём секрет собак?

Специалисты изучали медицинские показатели, образ жизни и социальное окружение участников исследования. Особое внимание уделялось владельцам собак, идентифицированным по системе учёта животных. Результаты показали значительное снижение смертности, особенно среди одиноких людей, где разница составила 33%.

Физическая активность — важный фактор

Домашние питомцы стимулируют своих хозяев к активности. Постоянные прогулки и игры с собакой снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии. Даже в плохую погоду или при усталости собаководы продолжают выгуливать своих питомцев, формируя тем самым полезные привычки.

Борьба с одиночеством

Для одиноких людей собака становится важным источником социальной активности. Регулярные прогулки и общение с питомцем компенсируют недостаток человеческого общения, снижая уровень стресса и депрессии.

Эмоциональная поддержка и чувство ответственности

Собаки помогают своим хозяевам чувствовать себя нужными и важными. Уход за питомцем формирует режим дня и структуру, что особенно полезно для людей, страдающих от депрессии или отсутствия целей в жизни.

Сомнения и критика

Однако исследование не учитывало изначальное состояние здоровья участников. Возможно, более активные и здоровые люди чаще заводят собак. Также учитывались не все социальные и экономические факторы — содержание животного требует затрат времени и денег.

Географические ограничения

Исследование охватило только определённые регионы, и культурные особенности других стран могут существенно повлиять на результаты. Важно учитывать климат, социальные условия и уровень жизни.

Итог: простая радость каждый день

Собака не спрашивает, как прошёл ваш день, но всегда встречает у двери с виляющим хвостом. Для многих людей питомец становится ежедневным напоминанием о том, что жизнь продолжается и полна маленьких радостей.

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