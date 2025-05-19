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19.05.2025, 11:07

Стало известно об «измученном и подавленном» состоянии Зеленского

Новости Мира 0 1 797

Президент Украины Владимир Зеленский, участвовавший в телефонном разговоре с лидерами ЕС и президентом США Дональдом Трампом, выглядел «измученным и подавленным», сообщает Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника. Причиной его состояния стало ожидание новых санкций Вашингтона против Москвы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Alina Smutko/Reuters
Фото: Alina Smutko/Reuters

В телефонной беседе, которая состоялась в пятницу, также участвовали канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По словам источника Bloomberg, европейские лидеры пытались убедить Трампа, что российский президент Владимир Путин манипулирует им.

«Они хотели донести до Трампа мысль, что он рискует выглядеть неудачником, если навяжет Украине плохую сделку», — уточнил источник.

Позиция Путина: «Сильная рука» и отказ от уступок

По данным агентства, Владимир Путин считает свою позицию по Украине достаточно сильной и не намерен идти на уступки в переговорах с американской стороной. Это может стать еще одним фактором, осложняющим диалог между Трампом и Зеленским.

Таким образом, напряжение в украинско-российских отношениях на фоне ожидания санкций и возможных договоренностей усиливается, отмечают эксперты.

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