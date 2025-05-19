Ани Лорак опубликовала редкое фото с дочерью от турка

Ани Лорак опубликовала в Instagram редкий кадр с 13-летней дочерью Софьей. Звезда сфотографировалась с девочкой в машине после её выступления в составе танцевального коллектива «Тодес». В посте певица рассказала, что порадовала дочь популярными плюшевыми игрушками Лабубу и букетом цветов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: anilorak/Instagram

История развода с Муратом Налчаджиоглу

Софья – дочь турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, с которым Лорак официально развелась в 2019 году. Певица неоднократно упоминала, что бывший муж просил её дать ему второй шанс. Однако, несмотря на попытки сохранить семью, она решила завершить отношения. Лорак подчеркнула, что никогда не препятствовала общению Софьи с отцом. Сам Налчаджиоглу признавался, что чувствует вину перед бывшей супругой, но старается поддерживать контакт с дочерью.

Софья столкнулась с травлей

Недавно дочь Лорак откровенно рассказала о травле в социальных сетях. По её словам, пользователи оскорбляли её не только из-за внешности, но и из-за национальности. Особенно много негативных комментариев появилось после публикации фото в день её рождения. Хейтеры упрекнули Лорак в том, что Софья выглядела «слишком взрослой» из-за макияжа. Девочка призналась, что читала некоторые из этих сообщений, намекнув, что они ранили её.

Как Лорак защищает дочь

Певица старается поддерживать дочь и регулярно говорит о важности внутренней силы и уверенности. В одном из своих интервью Лорак отметила, что старается привить Софье умение игнорировать негатив и сосредотачиваться на творчестве и личном развитии.