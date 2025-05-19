18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.78
576.06
6.35
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.05.2025, 12:32

Ани Лорак опубликовала редкое фото с дочерью от турка

Новости Мира 0 596

Ани Лорак опубликовала в Instagram редкий кадр с 13-летней дочерью Софьей. Звезда сфотографировалась с девочкой в машине после её выступления в составе танцевального коллектива «Тодес». В посте певица рассказала, что порадовала дочь популярными плюшевыми игрушками Лабубу и букетом цветов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: anilorak/Instagram
Фото: anilorak/Instagram

История развода с Муратом Налчаджиоглу

Софья – дочь турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, с которым Лорак официально развелась в 2019 году. Певица неоднократно упоминала, что бывший муж просил её дать ему второй шанс. Однако, несмотря на попытки сохранить семью, она решила завершить отношения. Лорак подчеркнула, что никогда не препятствовала общению Софьи с отцом. Сам Налчаджиоглу признавался, что чувствует вину перед бывшей супругой, но старается поддерживать контакт с дочерью.

Софья столкнулась с травлей

Недавно дочь Лорак откровенно рассказала о травле в социальных сетях. По её словам, пользователи оскорбляли её не только из-за внешности, но и из-за национальности. Особенно много негативных комментариев появилось после публикации фото в день её рождения. Хейтеры упрекнули Лорак в том, что Софья выглядела «слишком взрослой» из-за макияжа. Девочка призналась, что читала некоторые из этих сообщений, намекнув, что они ранили её.

Как Лорак защищает дочь

Певица старается поддерживать дочь и регулярно говорит о важности внутренней силы и уверенности. В одном из своих интервью Лорак отметила, что старается привить Софье умение игнорировать негатив и сосредотачиваться на творчестве и личном развитии.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0

Последние комментарии

< >
В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации
Имярек → На кол посадить, ублюдка
В Казахстане женщина получила шестизначный штраф за букет и клубнику
golden tulip → Смешно. Влетела за ягоды. А миллиардами тырят и дают взятки и все у них на мази
Уличный мордобой в Мангистау: отец снимал драку сына и заплатит штраф
fox1167 → "на отца составлен административный протокол"-----Всё правильно! Но если бы другой отец дал шапалак этому отцу--было бы вааааще супер!
В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации
Santa → Бесспорно 100% вина водителя, но надо также учить пешеходов, чтобы не просто пёрли как по красной дорожке, а обязательно убедились что их видят водители и машина останавливается.
Еще одна дорога станет платной с 24 мая 2025 года
Aqtau_2023 → Платная она будет для всего транспорта или только для грузовых.