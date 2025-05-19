Пробуждения среди ночи назвали признаком серьезных проблем со здоровьем

Ночные пробуждения или раннее пробуждение без возможности снова заснуть могут свидетельствовать о наличии проблем со здоровьем. Об этом предупреждает эксперт по сну Лиза Артис, чьи слова приводит Daily Mirror. Она подчеркивает, что такой симптом нередко связан с нарушениями в работе щитовидной железы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru
Щитовидная железа вырабатывает два основных гормона – тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3). Эти гормоны контролируют:
Метаболизм
Частоту сердечных сокращений
Температуру тела
Уровень энергии
Все эти факторы напрямую влияют на качество сна, и при их нарушении могут возникать проблемы с засыпанием и ночными пробуждениями.
Артис акцентирует внимание на гипертиреозе – состоянии, при котором происходит избыточная выработка гормонов щитовидной железы. Это может привести к:
Усилению метаболизма
Повышенной нервной возбудимости
Учащенному сердцебиению
Тревожности
Непроизвольным пробуждениям в ночное время
«Если вы регулярно просыпаетесь среди ночи и не можете снова уснуть, это может быть сигналом о гипертиреозе», – утверждает Артис.
Если ночные пробуждения стали регулярными, сопровождаются беспокойством и учащенным сердцебиением, важно обратиться к эндокринологу для проведения обследования щитовидной железы. Своевременная диагностика поможет выявить гормональные нарушения и предотвратить возможные осложнения.
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