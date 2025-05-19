Пробуждения среди ночи назвали признаком серьезных проблем со здоровьем

Ночные пробуждения или раннее пробуждение без возможности снова заснуть могут свидетельствовать о наличии проблем со здоровьем. Об этом предупреждает эксперт по сну Лиза Артис, чьи слова приводит Daily Mirror . Она подчеркивает, что такой симптом нередко связан с нарушениями в работе щитовидной железы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

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Роль щитовидной железы в регулировании сна

Щитовидная железа вырабатывает два основных гормона – тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3). Эти гормоны контролируют:

Метаболизм

Частоту сердечных сокращений

Температуру тела

Уровень энергии

Все эти факторы напрямую влияют на качество сна, и при их нарушении могут возникать проблемы с засыпанием и ночными пробуждениями.

Как гипертиреоз нарушает сон

Артис акцентирует внимание на гипертиреозе – состоянии, при котором происходит избыточная выработка гормонов щитовидной железы. Это может привести к:

Усилению метаболизма

Повышенной нервной возбудимости

Учащенному сердцебиению

Тревожности

Непроизвольным пробуждениям в ночное время

«Если вы регулярно просыпаетесь среди ночи и не можете снова уснуть, это может быть сигналом о гипертиреозе», – утверждает Артис.

Когда обращаться к врачу?

Если ночные пробуждения стали регулярными, сопровождаются беспокойством и учащенным сердцебиением, важно обратиться к эндокринологу для проведения обследования щитовидной железы. Своевременная диагностика поможет выявить гормональные нарушения и предотвратить возможные осложнения.