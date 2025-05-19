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19.05.2025, 13:50

Пробуждения среди ночи назвали признаком серьезных проблем со здоровьем

Новости Мира 0 591

Ночные пробуждения или раннее пробуждение без возможности снова заснуть могут свидетельствовать о наличии проблем со здоровьем. Об этом предупреждает эксперт по сну Лиза Артис, чьи слова приводит Daily Mirror. Она подчеркивает, что такой симптом нередко связан с нарушениями в работе щитовидной железы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Shutterstock / Fotodom
Фото: Shutterstock / Fotodom

Роль щитовидной железы в регулировании сна

Щитовидная железа вырабатывает два основных гормона – тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3). Эти гормоны контролируют:

  • Метаболизм

  • Частоту сердечных сокращений

  • Температуру тела

  • Уровень энергии

Все эти факторы напрямую влияют на качество сна, и при их нарушении могут возникать проблемы с засыпанием и ночными пробуждениями.

Как гипертиреоз нарушает сон

Артис акцентирует внимание на гипертиреозе – состоянии, при котором происходит избыточная выработка гормонов щитовидной железы. Это может привести к:

  • Усилению метаболизма

  • Повышенной нервной возбудимости

  • Учащенному сердцебиению

  • Тревожности

  • Непроизвольным пробуждениям в ночное время

«Если вы регулярно просыпаетесь среди ночи и не можете снова уснуть, это может быть сигналом о гипертиреозе», – утверждает Артис.

Когда обращаться к врачу?

Если ночные пробуждения стали регулярными, сопровождаются беспокойством и учащенным сердцебиением, важно обратиться к эндокринологу для проведения обследования щитовидной железы. Своевременная диагностика поможет выявить гормональные нарушения и предотвратить возможные осложнения.

 

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