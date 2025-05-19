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19.05.2025, 17:56

На рынке премиальных автомобилей в Китае новый лидер: Seres обогнал BMW и Mercedes

Новости Мира 0 407

На китайском рынке премиальных автомобилей произошли значительные изменения — лидирующие позиции занял бренд Aito, вытеснив такие известные марки, как Mercedes и BMW. Об этом сообщает Bloomberg, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: ichongqing.info
Фото: ichongqing.info

Восхождение Aito: как Seres и Huawei создали нового лидера

Бренд Aito был основан в 2021 году в рамках партнерства между Huawei и Seres Group Co. За короткий срок он стал популярным среди китайских потребителей, утроив объемы продаж. В 2024 году бренд реализовал 151 тысячу автомобилей, что стало рекордным показателем для премиального сегмента в Китае.

Флагманская модель M9 SUV: роскошь и инновации

Особое внимание потребителей привлекла модель M9 SUV, стоимость которой составляет 509 800 юаней (около 5,8 миллиона рублей). Модель оснащена собственной операционной системой, сенсорной приборной панелью и премиальными опциями: двухзонным холодильником и атмосферной подсветкой салона.

Отказ от европейских брендов: смена предпочтений китайских покупателей

Успех Aito демонстрирует растущую популярность местных брендов в сегменте премиум-класса. Китайские покупатели все чаще отдают предпочтение продукции Seres, отказываясь от традиционных европейских марок.

Проблемы на пути к успеху: экономический спад и ценовая конкуренция

Несмотря на стремительный рост, Seres сталкивается с серьезными вызовами. Экономический спад в Китае негативно сказался на продажах автомобилей премиум-класса. Кроме того, жесткая ценовая конкуренция вынуждает компанию снижать стоимость своих моделей, что оказывает давление на маржу прибыли.

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