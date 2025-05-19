19 мая на Солнце произошла мощная вспышка класса M, сообщает ТАСС со ссылкой на ученых Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»). Вспышка M3.2 была зафиксирована в 11:21 по московскому времени и продолжалась 13 минут, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: NASA / GSFC / Solar Dynamics Observatory / Handout via Reuters

Где произошла вспышка?

По данным специалистов, событие зафиксировано на краю Солнца. Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН уточнили, что это событие не представляет угрозы для Земли.

Есть ли опасность для Земли?

Эксперты отмечают, что, несмотря на мощь вспышки, влияние на Землю минимально. Причина в том, что активная область находится на самом краю Солнца и не направлена в сторону нашей планеты. По словам специалистов, только супер-выброс мог бы достигнуть Земли, но вероятность этого события на текущий момент крайне низка.

Прогноз на ближайшие дни

Специалисты не исключают возможности, что активная область может развернуться к Земле во второй половине недели. Однако вероятность этого события остается невысокой. Ученые продолжают наблюдать за активностью на Солнце, чтобы своевременно оценить возможные риски.