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19.05.2025, 21:57

«Радиостанция Судного дня» передала загадочное сообщение спустя 23 дня тишины

Новости Мира 0 598

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала одно загадочное сообщение. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Benjamin Clapp / Shutterstock / Fotodom
Фото: Benjamin Clapp / Shutterstock / Fotodom

19 мая в 16:25 в эфире радиостанции прозвучало слово «блефопуф». Это первое сообщение спустя 23 дня тишины. Последний раз радиостанция транслировала 26 апреля слово «бекосиг».

До этого радиолюбители зафиксировали на УВБ-76 целых десять таинственных сообщений за два дня. 24 и 25 апреля им удалось различить такие шифровки, как «целостат», «биржевик», «швеллер», «верхожом», «стечение» и «клюквенный».

17 декабря в эфире УВБ-76 внезапно началась трансляция песни Shaman «Я — русский», темы из балета «Лебединое озеро» и гимна СССР. Предположительно, это мог быть взлом.

Что такое УВБ-76?

  • Радиостанция УВБ-76 начала работу в 1976 году.

  • Известна среди радиолюбителей как «жужжалка» из-за постоянного фона радиолокационного шума, который занимает 99,99% эфира.

  • Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что УВБ-76 не используется для передачи секретных данных. Он предполагает, что кто-то просто «пробивается» в эфир. «У меня создается ощущение, что кто-то пытается сеять панику, особенно в приграничных регионах России. Вероятно, это может быть враг», — подчеркнул специалист.

    УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция. Она начала работу в 1976 году. Среди радиолюбителей УВБ-76 получила название «жужжалка», потому что 99,99 процента эфира составляет обычное радиолокационное жужжание.

 

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