«Радиостанция Судного дня» передала загадочное сообщение спустя 23 дня тишины

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала одно загадочное сообщение. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

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19 мая в 16:25 в эфире радиостанции прозвучало слово «блефопуф». Это первое сообщение спустя 23 дня тишины. Последний раз радиостанция транслировала 26 апреля слово «бекосиг».

До этого радиолюбители зафиксировали на УВБ-76 целых десять таинственных сообщений за два дня. 24 и 25 апреля им удалось различить такие шифровки, как «целостат», «биржевик», «швеллер», «верхожом», «стечение» и «клюквенный».

17 декабря в эфире УВБ-76 внезапно началась трансляция песни Shaman «Я — русский», темы из балета «Лебединое озеро» и гимна СССР. Предположительно, это мог быть взлом.

Что такое УВБ-76?