Психологический тест на самооценку: что вы заметили первым - кота или сердечко?

Самооценка — это основа нашего восприятия себя и окружающего мира. Восприятие собственных достоинств и недостатков может либо укрепить уверенность в себе, либо, наоборот, подорвать её. Сегодня предлагаем вам пройти простой, но весьма показательный психологический тест, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото с сайта hibiny.ru

На изображении представлены два элемента: котик и сердечко. Ваш выбор того, что вы увидели первым, может многое рассказать о вашей реальной самооценке.

Котик: завышенная самооценка

Если ваш взгляд сразу упал на изображение кота, занимающего большую часть пространства, это может говорить о высокой самооценке. Такие люди редко акцентируют внимание на своих недостатках и предпочитают фокусироваться на позитивных аспектах своей личности.

Основные черты:

Самоуверенность, граничащая с самовлюблённостью.

Склонность игнорировать мелкие неприятности.

Лёгкость в общении и непринуждённое поведение.

Однако в этом кроется и определённая проблема. Ваша уверенность в себе может казаться окружающим чрезмерной и даже раздражающей. Важно уметь находить баланс между позитивным восприятием себя и адекватным восприятием критики.

Сердечко: заниженная самооценка

Если первым вы заметили маленькое сердце на носу кота, это может указывать на склонность зацикливаться на мелочах и своих недостатках. Люди с заниженной самооценкой часто видят недостатки там, где другие их не замечают.

Характерные черты:

Склонность преувеличивать свои промахи.

Постоянная тревога из-за мелочей.

Чрезмерная самокритичность и перфекционизм.

Такая черта характера мешает расслабиться и получать удовольствие от жизни. Более того, окружающие могут воспринимать постоянное самокопание как нытьё или излишнюю требовательность к себе и другим.

Как изменить восприятие себя?

Анализируйте свои сильные стороны. Напишите список своих достижений и хвалите себя за каждый успешный шаг.

Не сравнивайте себя с другими. Ваша уникальность — это то, что делает вас особенным.

Учитесь принимать критику. Конструктивная критика — это не атака, а возможность для роста.

Постепенно выходите из зоны комфорта. Это поможет укрепить веру в собственные силы.

Ваш выбор — котик или сердечко — это не диагноз, а лишь намёк на то, как вы воспринимаете себя. Главное — научиться находить баланс и смотреть на себя объективно.